Állatorvosi ügyelet

26 perce

Mutatjuk, hová fordulhatsz, ha kiskedvenceddel megtörténik a baj

Címkék#hétvégi állatorvosi ügyelet#állatorvosi ügyelet#ügyelet#állatorvos#Hajdú-Bihar

Beteg lett a kiskedvence? Mutatjuk az állatorvosi ügyeleteket Hajdú-Biharban, szeptember második hetében.

Haon.hu

Több vármegyében gyakran felmerülő kérdés, hogy melyik állatorvosi rendelő látja el az ügyeleti szolgálatot az adott héten. A kisállat-állatorvosi ügyeleti rendszer 2024. június 1-jétől lényegesen megváltozott Hajdú-Bihar területén is. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai ügyeleti szolgáltatás, amely eddig éjfél és reggel 8 óra között működött, megszűnt, így ezen időszak alatt a gazdák nem tudják az állataikat ügyeletre vinni. Ennek az új helyzetnek az oka, hogy a 42 vármegyei állatorvosi rendelő közül csupán 5 maradt a rotációs ügyeleti rendszerben, így az éjszakai ellátás megfelelő biztosítása már nem lehetséges.

Mutatjuk az állatorvosi ügyeleteket Hajdú-Biharban, szeptember második hetében
Mutatjuk az állatorvosi ügyeleteket Hajdú-Biharban, szeptember második hetében
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Így alakul szeptember második hetén az állatorvosi ügyelet Hajdú-Biharban

Ennek értelmében az állatorvosi ügyeletet a vármegyében heti váltásban látják el az állatorvosi rendelők. 

A rendszer miatt fontos lehet az előzetes egyeztetés az ügyeleti telefonszámon (+36 30 565-9255). 

A lista szerint hétfőn az ügyeletet dr. Déri János Hortobágyon látja el, kedden a Bocskaikertben dr. Fekete Zoltán, szerdán Józsán dr. Gargya Sándor, csütörtökön Komádiban dr. Kövér Pál, pénteken Hajdúböszörményben dr. Nagy Anna, míg a hétvégén dr. Siket Károlyhoz vihetik a gazdik a beteg kedvenceiket.

Az állatorvosi kezelés ára magas, az ügyeleti díj is több tízezer forintot. Ezen kívül még nem említettük a vizsgálatok, gyógyszerek és további beavatkozások költségeit, amelyek pluszban merülnek fel.

Az állatorvosi ügyeletek elérhetőségeit itt tekinthetik meg:

Ide fordulhatnak kis kedvenceikkel baj esetén
Ide fordulhatnak kis kedvenceikkel baj esetén

Hétfőtől péntekig 19:00 és 24:00 között fogadják kiskedvenceinket az adott ügyeleteken, szombaton 12:00-tól 24:00-ig, a hét utolsó napján pedig 08:00 és 24:00 között rendelnek az állatorvosok.

