Állatorvosi ügyelet

1 órája

Ide fordulhatnak beteg kedvenceikkel Hajdú-Biharban

Gyakran fejtörést okoz, hogy hol fogják ellátni beteg kedvenceinket. Mutatjuk az állatorvosi ügyeleteket Hajdú-Biharban, szeptember harmadik hetében.

Haon.hu

Többször találkozhattunk már különböző csoportokban, amelyekben érdeklődnek, hogy melyik állatorvosi ügyeletre tudják vinni kiskedvenceiket. Összeszedtük szeptember harmadik hetében az ügyeleti helyeket!

Gyakran fejtörést okoz, hol van éppen állatorvosi ügyelet Hajdú-Biharban
Gyakran fejtörést okoz, hol van éppen állatorvosi ügyelet Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A kisállat-állatorvosi ügyeleti rendszer 2024. június 1-jétől lényegesen megváltozott Hajdú-Bihar területén is. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai ügyeleti szolgáltatás, amely eddig éjfél és reggel 8 óra között működött, megszűnt, így ezen időszak alatt a gazdák nem tudják az állataikat ügyeletre vinni. Ennek az új helyzetnek az oka, hogy a 42 vármegyei állatorvosi rendelő közül csupán 5 maradt a rotációs ügyeleti rendszerben, így az éjszakai ellátás megfelelő biztosítása már nem lehetséges.

Így alakul szeptember harmadik hetén az állatorvosi ügyelet Hajdú-Biharban

Ennek értelmében az állatorvosi ügyeletet a vármegyében heti váltásban látják el az állatorvosi rendelők. 

A lista szerint hétfőn az ügyeletet dr. Sass Gergely Hajdúszoboszlón látja el, kedden Berettyóújfaluban dr. Szima Zsolt, szerdán Hajdúböszörményben dr. Nagy Anna, csütörtökön a Bocskaikertben dr. Feket Zoltán, pénteken dr. Bodó Zsuzsanna, míg a hétvégén a Vezér Állategészségügyi Centrumba vihetik a gazdik a beteg kedvenceiket.

A rendszer miatt fontos lehet az előzetes egyeztetés az ügyeleti telefonszámon (+36 30 565-9255). 

Az állatorvosi kezelés ára magas, az ügyeleti díj is több tízezer forintot. Ezen kívül még nem említettük a vizsgálatok, gyógyszerek és további beavatkozások költségeit, amelyek pluszban merülnek fel.

Az állatorvosi ügyeletek elérhetőségeit itt tekinthetik meg:

Így alakul a héten az állatorvosi ügyelet

Hétfőtől péntekig 19:00 és 24:00 között fogadják kiskedvenceinket az adott ügyeleteken, szombaton 12:00-tól 24:00-ig, a hét utolsó napján pedig 08:00 és 24:00 között rendelnek az állatorvosok.

A vármegyében fellelhető állatorvosi rendelőket és elérhetőségeiket az alábbi dokumentumban találhatják meg. 

