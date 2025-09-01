36 perce
Beteg lett a kis kedvence? Ide fordulhat segítségért Hajdú-Biharban
Sokszor okoz fejtörést, hová indulhatunk beteg házi kedvencünkkel. Mutatjuk szeptember első hetében az állatorvosi ügyeleteket Hajdú-Biharban.
Több vármegyei csoportban is gyakran előforduló kérdés, hogy mely állatorvosi rendelő az ügyeletes az adott héten. A kisállat-állatorvosi ügyeleti rendszer 2024. június 1-től teljesen megváltozott Hajdú-Biharban is. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai ügyeleti szolgáltatás éjfél és reggel 8 óra között megszűnt, ezért ebben az időszakban a gazdák nem vihetik ügyeletre az állataikat. Ezt a helyzetet az okozta, hogy a 42 vármegyei állatorvosi rendelő közül csupán 5 maradt a forgó ügyeleti rendszerben, így az éjszakai ellátás megfelelő biztosítása már nem lehetséges.
Így alakul szeptember első hetén az állatorvosi ügyelet Hajdú-Biharban
Ennek értelmében az állatorvosi ügyeletet a vármegyében heti váltásban látják el az állatorvosi rendelők.
A rendszer miatt fontos lehet az előzetes egyeztetés az ügyeleti telefonszámon (+36 30 565-9255).
A már közzétett lista szerint a hétfőn az ügyeletet dr. Bodó Zsuzsanna látja el, kedden a 96-Állatkórház Kft, szerdán Hajdúnánáson dr. Adorján Nándor, csütörtökön Püspökladányban dr Bácsó Balázs, pénteken Hajdúböszörményben dr Nagy Anna, míg a hétvégén Hajdúnánásra, dr Kis Józsefhez vihetik a gazdik a beteg kedvenceiket.
Korábban is beszámoltunk róla, hogy az állatorvosi ellátás költsége meglehetősen magas, az ügyeleti díj is több tízezer forint, és még akkor nem beszéltünk a vizsgálat, a gyógyszerek, illetve egyéb más beavatkozások díjairól, amiket ezen felül szükséges fizetni.
Az állatorvosi ügyeletek elérhetőségeit itt tekinthetik meg:
