3 órája
Komoly tervei vannak Debrecennel és Hajdú-Biharral a kormányzatnak, itt a méretes lista!
Százmilliárdos projektlista Debrecenben és Hajdú-Biharban. 2035 végéig megvalósítandó állami beruházásokat jelentettek be.
A természettudományi múzeum Debrecenbe tervezett egységei, az intermodális központ és a keleti elkerülő becsült költsége is feltűnik abban az előkészítés alatt álló kormányzati jogszabály-tervezetben, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tett nyilvánossá – közölte a Cívishír. A dokumentum egy, a kormány által a jövőben elfogadandó keretprogram tervezete, amely 2035 végéig megvalósítandó állami beruházásokat sorol fel – összesen több mint másfél ezret. Ezekből körülbelül hetven nevesítetten debreceni, hajdú-bihari projekt; sokfélét találunk, az útépítésektől az oktatási fejlesztéseken át a sportberuházásokig, energetikai korszerűsítésekig.
Várható állami beruházások Hajdú-Biharban
A beruházások közül több jelenleg kivitelezési szakaszban van, ugyanakkor számos fejlesztés megvalósítása irreálisnak tűnik a jelzett határidőig. Nemcsak az időtáv okoz kétségeket, hanem egyes projektek költségigénye és indokoltsága is. Így például erősen kérdéses, hogy
lesz-e pénz és idő öt éven belül megvalósítani a 4-es főút bővítését a Debrecen-Hajdúszoboszló és a Debrecen-Nyíregyháza szakaszokon 160 milliárd forintból,
miközben az állami költségvetés évek óta a tervezettnél is veszteségesebb (a GDP-arányos hiány tavaly 4,9, 2023-ban 6,7, 2022-ben 6,2 százalékra rúgott a KSH adatai szerint).
Vagy a rendelkezésre álló forrást érdemes-e fedett kerékpár-versenypályára fordítani, netán inkább valamilyen társadalmilag hasznosabb célt kellene találni a pénz elköltésére. A Cívishír szerint nem kétséges, hogy Debrecenben egy ötvenmilliárdos velodrom támogatottsága sokkal-sokkal alacsonyabb, mint például
a 3-as villamos pályának megépítése, amelynek a beruházási költségét „csak” 33 milliárd forintban határozza meg a dokumentum.
Az állami beruházási keretprogramot 2035 végéig szólóan fogadná el a kormány, az erről alkotandó határozat-tervezetet nemrég osztotta meg az ÉKM. A tervezet egy tavaly októberi szakpolitikai-ágazati beruházási koncepcióhoz kötődik. Fontos, hogy a teljes keretprogramot nemcsak a tárca által most közölt kormányhatározat-tervezet mellékletében nevesített állami beruházások alkotják, hanem az úgynevezett operatív programokban végrehajtandó – az EU által támogatott – fejlesztések is. A jogszabály-tervezet társadalmi egyeztetésére egy hét volt, a határidő augusztus 21-én lejárt. Szeptember végéig a nemzetgazdasági miniszter és az építési és közlekedési miniszter feladata gondoskodni egyebek mellett a fejlesztési célú költségvetési előirányzatok és a keretprogram összefésüléséről.
A kormányhatározat-tervezetben feltüntetett debreceni beruházások 2030 végéig
- Magyar Természettudományi Múzeum, kiállítóépület és gyűjteményi központ (164,5 milliárd forint)
- a 4-es főút Debrecen-Hajdúszoboszló és Debrecen-Nyíregyháza szakaszának fejlesztése, 2x2 sáv, emelt sebesség (160 milliárd forint)
- Debreceni Egyetem, fejlesztések (90,5 milliárd forint)
- az intermodális közlekedési központ megépítése (78,6 milliárd forint)
- a keleti elkerülő út (53 milliárd forint)
- a velodrom (fedett kerékpár-versenypálya) megépítése (52,3 milliárd forint)
- a nemzetközi repülőtér fejlesztése (33 milliárd forint)
- a Homokkerti felüljáró és a kapcsolódó úthálózat kapacitásbővítése (21 milliárd forint)
- a Sámsoni út négysávosítása Debrecen belterületén (20 milliárd forint)
- a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma fejlesztése (19,6 milliárd forint)
- a DSZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma fejlesztése, tanműhelyek, tantermek kialakítása (18,85 milliárd forint)
- a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum kollégiumának fejlesztése (17,5 milliárd forint)
- a 481-es főút 4,5 kilométeres szakaszának 2x2 sávra bővítése (18,5 milliárd forint)
- a 47-es főút (Mikepércsi út) be- és kivezető szakaszának négysávosítása (14 milliárd forint)
- a 35-ös főút Debrecen és Józsa közötti négysávosítása (10,5 milliárd forint)
- új mérnökségi telep Debrecenben a déli iparzóna közútfejlesztéseihez kapcsolódóan (10 milliárd forint)
- Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út (9,75 milliárd forint)
- a Vágóhíd utcai felüljáró és a 4814-es mellékút (Vágóhíd utca, Diószegi út) fejlesztése (8,4 milliárd forint)
- a 354-es főút és a Vezér utca közötti út megépítése (8 milliárd forint)
- Debreceni Egyetem Sportinnovációs Központ, DEAC Kosárlabda Akadémia Központ építése (7,7 milliárd forint)
- a DSZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája fejlesztése, tanműhelyek, tantermek kialakítása (4,54 milliárd forint)
- a VeloPark országúti nagy aszfaltkörrel, olimpiai kategóriájú BMX race pályával (4,1 milliárd forint)
- Debrecen-Bánk vízhálózatának fejlesztése (3,63 milliárd forint)
- az egykori Debreceni Kereskedelmi Akadémia épületének rekonstrukciója (2,9 milliárd forint)
- a Böszörményi út-Füredi út csomópontjának fejlesztése (2,4 milliárd forint)
- új irodaépület a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a Debreceni Logisztikai és Kamionparkoló területén (2,3 milliárd forint)
- a Balmazújvárosi út-Füredi út-Csigekert utca-Szabó Lőrinc utca csomópontjának átépítése (2,2 milliárd forint)
- a Szoboszlói út-Erzsébet utca-Postakert utca-Külsővásártér csomópontok átépítése (2,2 milliárd forint)
- a Nyíl utca fejlesztése (2 milliárd forint)
- a Rakovszky Dániel utca-Ótemető utcai csomópont átépítése (1,9 milliárd forint)
- a Kassai út fejlesztése (1,5 milliárd forint)
- a Vámospércsi út-Faraktár utca-Hétvezér utca-Budai Nagy Antal utca csomópontjának fejlesztése (1,5 milliárd forint)
- a Debreceni Sportuszoda energetikai fejlesztése (150 millió forint)
A kormányhatározat-tervezetben feltüntetett más, hajdú-bihari beruházások 2030 végéig
- a berettyóújfalui nyugati elkerülő út (30,5 milliárd forint)
- az M4 autópálya és a 42-es főút teherforgalmi összekötése (22 milliárd forint)
- a 47-es főút burkolaterősítése a Berettyóújfalu-Furta szakaszon (20 milliárd forint)
- a Hajdúnánás–Görbeháza és a Hajdúnánás–Hajdúdorog távvezeték megépítése a vízellátás javítása érdekében (12,9 milliárd forint)
- Görbeháza és Hajdúnánás elérhetőségének javítására két új csomópont az M3-as autópályán, valamint 3,3 kilométeres elkerülő út (11 milliárd forint)
- a Gúth-Keled Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület nyíradonyi látogatóközpontjának fejlesztése, 2. ütem (9,9 milliárd forint)
- Hortobágyi Deportálások Emlékhelye (7,5 milliárd forint)
- Ebes és Debrecen között kerékpárút építése (7,5 milliárd forint)
- Hortobágy és Tiszafüred között kerékpárút (EuroVelo 14) építése (7,3 milliárd forint)
- Hortobágy és Debrecen-Látókép között kerékpárút (EuroVelo 14) építése (6,9 milliárd forint)
- az aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar vármegyében (4,3 milliárd forint)Hajdúböszörmény és Debrecen-Józsa között kerékpárút építése (3,77 milliárd forint)
- Vámospércs és Debrecen között kerékpárút építése (3,5 milliárd forint)
- a nyíradonyi rendezvénycsarnok felújítása (3,1 milliárd forint)
- a legeltetéshez (természetvédelmi cél) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések a Hortobágyi Nonprofit Kft.-nél (3 milliárd forint)
- Hajdúböszörmény és Hajdúdorog között kerékpárút építése (2,77 milliárd forint)
- a 4-es és 42 főutak csomópontjának közlekedésbiztonsági fejlesztése (2 milliárd forint)
- Püspökladányban „A” típusú tanuszoda építése (1,5 milliárd forint)
- a berettyóújfalui honvédelmi sportközpont I. üteme (1,4 milliárd forint)
- a 35-ös főút és a 3324-es mellékút csomópontjának fejlesztése Polgáron (1 milliárd forint)
- Bocskaikert-Monostordűlő és Debrecen-Pallag között kerékpárút megépítése (950 millió forint)
- uszodaépítés Tégláson (850 millió forint)
- a 35-ös főút, a 3318-as mellékút és az Újvárosi utca csomópontjának átépítése Hajdúböszörményben (800 millió forint)
- a 35-ös főút és a Baltazár Dezső utca csomópontjának átépítése (800 millió forint
- a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola, tornaterem építése (522 millió forint)
- a balmazújvárosi uszoda befejezése (450 millió forint)
- a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság energetikai felújítása (367 millió forint)
- a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság energetikai felújítása (360 millió forint)
A kormányhatározat-tervezetben feltüntetett beruházások Debrecenben és Hajdú-Biharban 2031-től 2035 végéig
- a 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakaszának fejlesztése (2x2 sáv, emelt sebesség); az algyői Tisza-híd bővítése (350 milliárd forint)
- a 4-es főút burkolaterősítése Püspökladány és Szolnok között (160 milliárd forint)
- tramtrain-fejlesztések Debrecenben, Miskolcon, Szegeden (100 milliárd forint)
- a 3-as villamos építése Debrecenben (33 milliárd forint)
- a 4-es főút és a 49101-es mellékút összekötése Hajdúhadháznál (7 milliárd forint)
- a Füredi út-Sinai Miklós utcai csomópont fejlesztése Debrecenben (1,5 milliárd forint)
- a nagykereki Bocskai-várkastély felújítása (300 millió forint)
