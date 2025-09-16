Komoly tervei vannak Debrecennel és Hajdú-Biharral a kormányzatnak, itt a méretes lista!

A természettudományi múzeum Debrecenbe tervezett egységei, az intermodális központ és a keleti elkerülő becsült költsége is feltűnik abban az előkészítés alatt álló kormányzati jogszabály-tervezetben, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tett nyilvánossá – közölte a Cívishír. A dokumentum egy, a kormány által a jövőben elfogadandó keretprogram tervezete, amely 2035 végéig megvalósítandó állami beruházásokat sorol fel – összesen több mint másfél ezret. Ezekből körülbelül hetven nevesítetten debreceni, hajdú-bihari projekt; sokfélét találunk, az útépítésektől az oktatási fejlesztéseken át a sportberuházásokig, energetikai korszerűsítésekig.

2035 végéig megvalósítandó állami beruházásokat jelentettek be: az útépítésektől az energetikai korszerűsítésig hosszú a lista Hajdú-Biharban is

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Várható állami beruházások Hajdú-Biharban

A beruházások közül több jelenleg kivitelezési szakaszban van, ugyanakkor számos fejlesztés megvalósítása irreálisnak tűnik a jelzett határidőig. Nemcsak az időtáv okoz kétségeket, hanem egyes projektek költségigénye és indokoltsága is. Így például erősen kérdéses, hogy

lesz-e pénz és idő öt éven belül megvalósítani a 4-es főút bővítését a Debrecen-Hajdúszoboszló és a Debrecen-Nyíregyháza szakaszokon 160 milliárd forintból,

miközben az állami költségvetés évek óta a tervezettnél is veszteségesebb (a GDP-arányos hiány tavaly 4,9, 2023-ban 6,7, 2022-ben 6,2 százalékra rúgott a KSH adatai szerint).

Vagy a rendelkezésre álló forrást érdemes-e fedett kerékpár-versenypályára fordítani, netán inkább valamilyen társadalmilag hasznosabb célt kellene találni a pénz elköltésére. A Cívishír szerint nem kétséges, hogy Debrecenben egy ötvenmilliárdos velodrom támogatottsága sokkal-sokkal alacsonyabb, mint például

a 3-as villamos pályának megépítése, amelynek a beruházási költségét „csak” 33 milliárd forintban határozza meg a dokumentum.

Az állami beruházási keretprogramot 2035 végéig szólóan fogadná el a kormány, az erről alkotandó határozat-tervezetet nemrég osztotta meg az ÉKM. A tervezet egy tavaly októberi szakpolitikai-ágazati beruházási koncepcióhoz kötődik. Fontos, hogy a teljes keretprogramot nemcsak a tárca által most közölt kormányhatározat-tervezet mellékletében nevesített állami beruházások alkotják, hanem az úgynevezett operatív programokban végrehajtandó – az EU által támogatott – fejlesztések is. A jogszabály-tervezet társadalmi egyeztetésére egy hét volt, a határidő augusztus 21-én lejárt. Szeptember végéig a nemzetgazdasági miniszter és az építési és közlekedési miniszter feladata gondoskodni egyebek mellett a fejlesztési célú költségvetési előirányzatok és a keretprogram összefésüléséről.