Hűha!
2 órája
Gyanútlanul tért be az Aldiba, de ami az autójánál fogadta Debrecenben, arra biztosan nem volt felkészülve - fotókkal
Erre nem számítottunk! Különleges meglepetés várta a sofőrt egy debreceni Aldi parkolójában.
Különleges képet küldött portálunknak egy olvasó kedd este: a debreceni Mikepércsi úti Aldi parkolójában árválkodott egy autó, melynek ajtójára egy csokor virágot helyeztek el.
Azt nem tudjuk, bocsánatkérő ajándéknak szánták-e, esetleg évfordulót ünnepeltek, vagy valaki így fejezte ki szerelmét a valószínűleg női sofőrnek, de ezek a kedves gesztusok azok, amelyek szebbé tehetik egy ember napját.
További képeket a helyszínről itt tudtok megnézni:
