Hűha!

2 órája

Gyanútlanul tért be az Aldiba, de ami az autójánál fogadta Debrecenben, arra biztosan nem volt felkészülve - fotókkal

Erre nem számítottunk! Különleges meglepetés várta a sofőrt egy debreceni Aldi parkolójában.

Haon.hu

Különleges képet küldött portálunknak egy olvasó kedd este: a debreceni Mikepércsi úti Aldi parkolójában árválkodott egy autó, melynek ajtójára egy csokor virágot helyeztek el. 

Különleges meglepetés várta a sofőrt a debreceni parkolóban
Különleges meglepetés várta a sofőrt a debreceni Aldi parkolójában
Forrás: Olvasói fotó

Azt nem tudjuk, bocsánatkérő ajándéknak szánták-e, esetleg évfordulót ünnepeltek, vagy valaki így fejezte ki szerelmét a valószínűleg női sofőrnek, de ezek a kedves gesztusok azok, amelyek szebbé tehetik egy ember napját. 

További képeket a helyszínről itt tudtok megnézni:

Nem tudjuk, miért kaphatta ezt az ajándékot a sofőr
Forrás: Olvasói fotó

A Mikepércsi úti Aldiban történt ez a kedves gesztus
Forrás: Olvasói fotó

