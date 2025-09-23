Egyre közelebb az időpont, megvan, mikor nyit az új ALDI Hajdú-Biharban

Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új ALDI nyílik Debrecenben. A Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek, itt nyílik majd hamarosan meg az új ALDI. Az látszik, hogy gőzerővel dolgoznak az üzlet kialakításán, a helyszínen járva úgy tűnik, már az utolsó simításokat végzik. Kívül-belül szinte késznek néz ki a bolt, de egyelőre még a nyitás időpontjáról nem fellelhető hivatalos tájékoztatás, ezért megkérdeztük a kereskedelmi áruházláncot.

Így fest most az új ALDI Debrecenben

Forrás: Vida Márton Péter

Mikor nyit az új ALDI Debrecenben?

Pákolicz Attila előzetesen leszögezte, az ALDI célja, hogy Magyarországon minél több vásárló számára tegye elérhetővé kiváló minőségű saját márkás kínálatát folyamatosan alacsony áron. A vállalat a hozzá érkező vásárlói igényeknek megfelelve, jelenleg is tervezi, hogy tovább erősítse magyarországi jelenlétét és bővíti a jelenleg 185 áruházból álló hálózatát.

Ennek lépéseként - és a korábbi üzletnyitásokra a vásárlóktól érkezett pozitív reakció miatt is - az ALDI újabb üzletet nyit Debrecenben. Az áruház megnyitására várhatóan 2025 októberében kerül sor, amelyről az ALDI természetesen tájékoztatja majd a vásárlókat és a sajtó képviselőit

– árulta el.

A nyitva tartás már megvan, a nyitás pontos időpontja még várat magára

Forrás: Vida Márton Péter

Jelenleg 6 ALDI van Debrecenben: