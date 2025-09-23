szeptember 23., kedd

Tekla névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitás

3 órája

Egyre közelebb az időpont, megvan, mikor nyit az új ALDI Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#Aldi#nyitás#vágóhíd

Már nem titok, hogy mi lesz a Vágóhíd utcán. Már kint van az ALDI-felirat az épületen.

Haon.hu

Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új ALDI nyílik Debrecenben. A Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek, itt nyílik majd hamarosan meg az új ALDI. Az látszik, hogy gőzerővel dolgoznak az üzlet kialakításán, a helyszínen járva úgy tűnik, már az utolsó simításokat végzik. Kívül-belül szinte késznek néz ki a bolt, de egyelőre még a nyitás időpontjáról nem fellelhető hivatalos tájékoztatás, ezért megkérdeztük a kereskedelmi áruházláncot.

Így fest most az új ALDI Debrecenben
Így fest most az új ALDI Debrecenben
Forrás: Vida Márton Péter

Mikor nyit az új ALDI Debrecenben? 

Pákolicz Attila előzetesen leszögezte, az ALDI célja, hogy Magyarországon minél több vásárló számára tegye elérhetővé kiváló minőségű saját márkás kínálatát folyamatosan alacsony áron. A vállalat a hozzá érkező vásárlói igényeknek megfelelve, jelenleg is tervezi, hogy tovább erősítse magyarországi jelenlétét és bővíti a jelenleg 185 áruházból álló hálózatát. 

Ennek lépéseként - és a korábbi üzletnyitásokra a vásárlóktól érkezett pozitív reakció miatt is - az ALDI újabb üzletet nyit Debrecenben. Az áruház megnyitására várhatóan 2025 októberében kerül sor, amelyről az ALDI természetesen tájékoztatja majd a vásárlókat és a sajtó képviselőit

– árulta el. 

A nyitva tartás már megvan, a nyitás pontos időpontja még várat magára
Forrás: Vida Márton Péter

Jelenleg 6 ALDI van Debrecenben: 

  • Péterfia utca,
  • Dózsa György utca,
  • Ötvenhatosok tere,
  • Vincellér utca,
  • Ozmán utca,
  • Kishatár út
     

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu