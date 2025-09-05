szeptember 5., péntek

Már zajlik az építése!

1 órája

Népszerű áruházlánc üzlete nyílik meg hamarosan Hajdú-Biharban – ennek örülni fognak a lakók!

Az áruházlánc nem cáfolta a városban keringő információkat. Az ALDI valóban új üzletet nyit Debrecenben, mutatjuk a részleteket.

BDR Média

A Vágóhíd utca felőli parkolók aszfaltozásával már elkészültek, az áruház épületén még dolgoznak, de lassan az is vakolásra kész – állapíthatta meg a napokban a Cívishír a keleti városrész készülő, új boltjánál, ahol reggeltől késő délutánig folyik a munka a kivitelező debreceni cég megbízásából. A Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek. Helyette – különböző forrásból származó információk szerint – a több kontinensen jelen lévő német kereskedelmi áruházlánc, az ALDI nyit új üzletet a Zsibogóhoz közeli területen.

Az ALDI új üzletet nyit Debrecenben, már folynak a munkálatok
Az ALDI új üzletet nyit Debrecenben, már folynak a munkálatok

Forrás:  BDR Média
Forrás:  BDR Média

Mit lehet eddig tudni az új ALDI üzlet nyitásáról?

A Cívishír megkereste a Debrecenben hat bolttal rendelkező céget. Nyilván szerették volna, ha reagálnak, de arra is kíváncsiak voltak, hogy mikor nyitnak, mennyi munkavállalót kívánnak foglalkoztatni, megvásárolták-e az ingatlant vagy bérlők lesznek. Az ALDI-nál – meglepő módon – nincs telefonon elérhető kommunikációs munkatárs, a központi ügyfélszolgálaton azt a tájékoztatást kapták, hogy „csak e-mailben elérhetőek”. 

A cikk megjelenése előtt végül Pákolicz Attilától, a Solutions Communcations Kft. ügyvezető partnerétől – ők látják el az ALDI sajtóügyeit – érkezett válasz. Ebben arról van szó, hogy az ALDI a fogyasztói visszajelzéseknek, kéréseknek megfelelve jelenleg is tervezi magyarországi jelenléte erősítését, keresik a fejlesztésre alkalmas ingatlanokat. 

Ez a dinamikusan fejlődő Debrecenben is így van. Amennyiben újabb üzletnyitáshoz érünk, azt megelőzően természetesen tájékoztatjuk a vásárlókat és a sajtó képviselőit is 

– olvasható a reagálásukban. 

Az ALDI választása abból a szempontból érthető lenne, hogy a Vágóhíd utca környéke a Tócóvölggyel együtt első helyen szerepel a debreceni önkormányzat által fejlesztendő lakóövezetek között. Érdekes kérdés lesz a parkolás: a Zsibogónál fizetni kell érte, de vajon az új áruháznál kiépítik-e a szükséges ellenőrző rendszert ahhoz, hogy csak a vásárlóik várakozhassanak ingyenesen a bolt környezetében? Rövidesen kiderül.

