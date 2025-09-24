szeptember 24., szerda

Összefoglaló

4 órája

Új ALDI nyílik hamarosan Hajdú-Biharban - ezt érdemes tudni róla

Már gőzerővel dolgoznak az új üzleten. Megtudtuk, mikor nyílik az új ALDI Debrecenben.

Haon.hu

Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új ALDI nyílik Debrecenben. Kívül-belül szinte késznek néz ki a bolt, de egyelőre még a nyitás időpontjáról nem fellelhető hivatalos tájékoztatás, ezért megkérdeztük a kereskedelmi áruházláncot. 

Új ALDI nyílik Debrecenben, a Vágóhíd utcán
Új ALDI nyílik Debrecenben, a Vágóhíd utcán
Forrás: Napló-archív

Az áruházlánc válaszát megtalálhatjátok ebben a cikkben:

Új lakóparkot épít Boros József Debrecenben

Hamarosan kezdődik az építkezés a debreceni Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. A mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások épülnek – a legfrissebb részletekről Boros József debreceni üzletember, az új lakópark megálmodója számolt be a Haonnak.

Fontos hírek a DVSC-ről

Júliusban írtunk arról, hogy a Debreceni VSC-nél az interneten bárki számára elérhető E-cégjegyzék adatai szerint több személynek is lejárt a megbízatása. Kiderült, hogy Makray Balázs helyett Tóth Péter Imre lett a DVSC Futball Zrt. cégvezetője, akinek megbízatása 2026. július 2-ig szól. Azonban mi a helyzet a többi vezető tisztségviselővel és képviseletre jogosult személlyel?

Feltűnt egy régi ismerős is

Jelentős megállapodást kötött a Loki. Egy évig biztos látható lesz a cégcsoport logója a Debreceni VSC mezén. Hogy melyik cégről van szó, megtudhatod ebből a cikkből:

Érkezik az olasz ítéletidő Hajdú-Biharba?

Egy pillanat alatt véget ér a nyár? Ma még a 30 Celsius-fok közeli, perzselő meleget élvezhetjük, és akinek lehetősége van, akár csobbanhat is valamelyik hajdú-bihari strand vizében, hogy elbúcsúztassa a nyarat. Ugyanis markáns változás köszönt be, teljesen másik arcát mutatja majd az időjárás Debrecenben és térségében. Bővebben itt:

Elindulhat a Civaqua 2

Nagyon rövid időn belül behatárolhatják a Debrecen vízellátását magasabb szintre emelő Civaqua-projekt második ütemének, azaz a Civaqua 2-nek a fejlesztési területét. Emellett még további részletek derültek ki a több mint 40 milliárd forintos összköltségű projekttel kapcsolatban a Városházán kedd délután, a Civaqua-munkaértekezletet követő doorstep-sajtótájékoztatón.

Kigyulladt egy autó a 35-ös főúton!

Kigyulladt egy személyautó Debrecen és Józsa között, a 35-ös főút 77-es kilométerénél, az Agrárgazdaság környékénél kedd délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A kigyulladt autókról készült fotókat megnézhetitek ebben a galériában:

Autótűz a 35-ös főúton, Debrecen és Józsa között

Fotók: Katona Ákos

