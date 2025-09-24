Új ALDI nyílik hamarosan Hajdú-Biharban - ezt érdemes tudni róla

Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új ALDI nyílik Debrecenben. Kívül-belül szinte késznek néz ki a bolt, de egyelőre még a nyitás időpontjáról nem fellelhető hivatalos tájékoztatás, ezért megkérdeztük a kereskedelmi áruházláncot.

Új ALDI nyílik Debrecenben, a Vágóhíd utcán

Forrás: Napló-archív

Az áruházlánc válaszát megtalálhatjátok ebben a cikkben: