Hihetetlen milyen akcióval rukkolt elő az Aldi
Őszintén vallottak a kezdetekről a mára már ismert Bódi tesók. Az Aldi 5 forintos akciója csütörtökön kezdetét vette, ami a hajdú-bihari üzletekben is elérhető! Csütörtöki hírösszefoglalónk.
Elstartolt az ALDI 5 forintos akciója, csütörtöktől, szeptember 11-étől a diszkontlánc egyhetes leárazást indított szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért kapható, majd napról napra csökkennek az árak.
Minden kezdet nehéz
Ma már nincs olyan ember, aki ne ismerné a Bódi tesókat, akár a Facebookról, akár a TikTokról. A kezdetekkor túlárazottan próbáltak a köztudatba bekerülni, sikertelenül. Mai fejjel már tudják, hogy hibáztak, de tanultak belőle. A páros az TV2 Ázsia Expresszében pedig az emberi oldalukat is megmutathatja – olvasható a Bors oldalán.
Többször is bántalmazták a csecsemőt
Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség – derül ki a törvényszék portálunknak eljuttatott sajtóközleményéből. Többször is bántalmazták pár hónapos csecsemőjüket a szülők.
Albérlet Debrecen: újabb pályázatot hirdetnek meg az önkormányzati bérlakásokra
A Debrecenben az elmúlt 10 évben végbemenő folyamat, melynek révén a város az országban és Közép-Európában is új gazdasági központtá vált, az átalakuló ingatlanpiac és lakhatási feltételek mentén az önkormányzattól és a városvezetéstől is cselekvő, proaktív magatartást kívánt meg. A cívisváros ennek függvényében idén is pályázatot hirdet önkormányzati bérlakásokra – derült ki a Régi Városházán szeptember 11-én szervezett sajtótájékoztatón, melyen Papp László, Debrecen polgármestere és Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója szólalt fel.
Baleset Debrecen közelében: autó hajtott a vonat oldalának
Baleset történt Balmazújváros és Tócóvölgy között csütörtökön – hívta fel rá a figyelmet a MÁVInform. Mint írták, a Debrecenből 10:55-kor Látókép felé elindult vonat oldalának ütközött egy személygépkocsi Debrecenben, a Cukros úton lévő átjáróban. A MÁV azt írta, a balesetkor a fénysorompó jól működött, a vonaton senki sem sérült meg. A balesetben érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállították át pótlóbuszra.
Legrosszabb kocsma Debrecenben
Kétség sem fér hozzá, hogy mindenkinek van véleménye, legyen az pozitív vagy negatív. Sokan hangot adnak neki, megosztják azt másokkal, ismerőseikkel, barátaikkal. De nem ritka az sem, hogy egy-egy internetes fórumon vitatják meg, hogy egy adott városban melyek a legjobb vendéglátóhelyek, szállodák, játszóterek stb. Legutóbb utánajártunk annak, hol található a legrosszabb étterem a cívisvárosban, most pedig azt néztük meg: melyik a legrosszabb kocsma Debrecenben.
Hónapokig keresték a böszörményi feleséggyilkost
Hónapokig keresték, majd egy ismeretlen holttestet azonosításával zárult le a böszörményi feleséggyilkos ügye, aki szeptember 11-én este Hajdúböszörményben egy késsel többször is megszúrta a feleségét és az anyósát. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, az 55 éves anyját a mentősök kórházba szállították.
Bőven van munkalehetőség Debrecenben és a régióban
Már a csütörtök kora délelőtti órákban nagy tömeg tódult be a Kölcsey Központ bejáratán, rengetegen érdeklődtek ugyanis a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze iránt, ami a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényeként kínál az álláskeresőknek munkalehetőséget. Természetesen portálunk munkatársai is a helyszínen jártak, és feltérképezték a látogatók, illetve a kiállítók érdeklődési köreit is, hiszen utóbbiból is akad bőven: 30 cég képviselteti magát mintegy 500 nyitott pozícióval.
Balesettel indult a csütörtök Debrecenben
Balesettel indult a csütörtök Debrecenben: egy kamion és két személyautó ütközött az Erzsébet utcai kereszteződésnél - tudta meg a Haon. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett.
Számtalan programmal készülnek a hétvégére Hajdú-Biharban
A hosszú hét után végre elérkezett a pihenés ideje, és Hajdú-Bihar vármegye településein számtalan izgalmas rendezvény közül válogathatnak az aktív kikapcsolódásra vágyók. Debrecenben például egyszerre zajlik majd a Zamat Fesztivál és a Térey Könyvünnep, de lesz kisautó és családi börze is.
