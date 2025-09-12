Elstartolt az ALDI 5 forintos akciója, csütörtöktől, szeptember 11-étől a diszkontlánc egyhetes leárazást indított szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért kapható, majd napról napra csökkennek az árak.

Hihetetlen milyen akcióval rukkolt elő az Aldi

Forrás: Olvasónk küldte

