Akció

2 órája

Megnéztük, mi maradt hétvégére az Aldi 5 forintos akciójában

A boltlánc egyhetes, különleges akciója hatalmas siker lett. Az Aldi párszáz forintos termékei igen jól fogynak.

Haon.hu

Különleges akciót indított az Aldi szeptember 11-én: egyhetes leárazásában szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékének és cipőinek árát minden nap csökkenti. Az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az ALDI 5 forintos akciója néven futó leárazás a diszkontlánc debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető.

Sokan már az első nap szétnéztek az Aldiban, hátha lecsapnak valami kihagyhatatlan ajánlatra
Forrás:  Facebook

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható, és napról napra csökkennek az árak; szeptember 17-én már minden promóciós darab 5 forintért lesz elvihető! Ki ne szeretne lecsapni egy ilyen kedvező ajánlatra? Kíváncsiak voltunk, milyen a felhozatal, már az első nap, és őszintén szólva, erre még mi sem számítottunk! Több városban, Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Hajdúnánáson is tettünk egy kört a  helyi Aldi-üzletekben a kora délelőtti órákban, és örömmel tapasztaltuk, van minden, amit ígért a diszkontlánc. Választék volt bőven! Azt is megtudtuk, hogy folyamatosan töltik a polcokat az akciós darabokkal:

Míg az első napon fehérneműk, pizsamák, szalmakalapok, pulóverek, csizmák között válogathattunk – és válogattak is a vevők szép számmal –, tapasztalataink szerint hétvégére meglehetősen megfogyatkozott a választék. Például a hajdúnánási boltban üres polcok mellett még női fehérneműk vártak gazdára, ezen a napon 600 forintért.

Szombat délutánra kifosztották az Aldi 5 forintos akciójának polcait a hajdúnánási üzletben
Forrás: olvasói felvétel

Az Aldi 5 forintos akciója szerdáig kitart

A boltlánc debreceni, Dózsa György utcai üzletében (volt Domus áruház) szombat délután jobbára csak gyerekruhák közt lehetett válogatni, talán éppen ezért ottjártunkkor nem túl sokan nézelődtek, habár az áruházban rengeteg vevő volt. 

Vasárnap délelőtt ugyanitt 3 polcszakasz feltöltve várta a vásárlókat; nyári (főleg strandra való) gyerekruhák, felnőtteknek barkács- és kertészkesztyűk alkották a kínálat nagy részét – lássuk be, nem túl izgalmas választék, habár akinek éppen ezekre van szüksége, az mindenképpen jól járt a 400 forintos darabárral.

A hajdúszoboszlói Aldiban vasárnap déltájban meglehetősen ki volt fosztva a különleges akció részlege, néhány melltartó és bugyi hevert a polcokon. Olvasónk jelzése szerint viszont már egyéb, teljes áras holmikat pakoltak az ugyan külön álló, de közel eső részre, ahol az első nap még a különleges akció darabjait kínálták; így az első napokkal ellenétben kevéssé volt egyértelmű, hogy mi tartozik a (majdani) 5 forintos holmik közé. Néhány vevő lankadó figyelmét mutathatja, hogy a kasszánál halomnyi otthagyott gyerekruha volt.

Vasárnap tele volt az akciós polc a debreceni volt Domus helyén nyílt Aldiban
Forrás: Olvasói felvétel

Az diszkontlánc pénteken, a második napon máris közölte, hogy rendkívül sikeres az akció. „A vásárlók mintegy 290 ezer terméket választottak az egységesen 1000 forint/darab áron kínált ruhákból és cipőkből. A leárazás közel 700 különböző terméket érintett, a készletnek pedig több mint fele, mintegy 400 ezer árucikk még az üzletekben található. A vásárlószám kétszámjegyű értékkel volt magasabb szeptember 11-én, mint egy átlagos csütörtöki napon” – tudatták.

Azt nem tudni, mi marad a végére, de senkit sem beszélnénk le arról, hogy próbát tegyen az Aldi valamelyik üzletében. A leárazás utolsó napján, szeptember 17-én minden érintett termék mindössze 5 forintba kerül majd: ennyiért találni valami kicsit is hasznosat igazi ajándék.

Az elmúlt időszakban nemcsak a ruhaneműkre hirdetett akciót a diszkontlánc, hanem  – két másik multihoz hasonlóan – a nyugdíjasok élelmiszer-utalványára is:

Egy másik multi pedig új helyen nyit üzletet Hajdú-Biharban:

