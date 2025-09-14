Megnéztük, mi maradt hétvégére az Aldi 5 forintos akciójában

Különleges akciót indított az Aldi szeptember 11-én: egyhetes leárazásában szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékének és cipőinek árát minden nap csökkenti. Az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az ALDI 5 forintos akciója néven futó leárazás a diszkontlánc debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető.

Sokan már az első nap szétnéztek az Aldiban, hátha lecsapnak valami kihagyhatatlan ajánlatra

Forrás: Facebook

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható, és napról napra csökkennek az árak; szeptember 17-én már minden promóciós darab 5 forintért lesz elvihető! Ki ne szeretne lecsapni egy ilyen kedvező ajánlatra? Kíváncsiak voltunk, milyen a felhozatal, már az első nap, és őszintén szólva, erre még mi sem számítottunk! Több városban, Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Hajdúnánáson is tettünk egy kört a helyi Aldi-üzletekben a kora délelőtti órákban, és örömmel tapasztaltuk, van minden, amit ígért a diszkontlánc. Választék volt bőven! Azt is megtudtuk, hogy folyamatosan töltik a polcokat az akciós darabokkal: