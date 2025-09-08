Hamarosan érkezik az ALDI 5 forintos akciója – hívta fel rá a figyelmet az ALDI Magyarország hétfői közleményében. Mint kiderült, a diszkontlánc szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. A termékeket árát az akció időtartama alatt minden nap csökkenti, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az akció várhatóan az Aldi debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető lesz.

Jön az Aldi 5 forintos akciója! – ekkor indul a leárazás, ilyen még sosem volt!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az Aldi 5 forintos akciója Hajdú-Biharban is áresőt hozhat

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok, valamint sportruházati termékek is gazdára várnak, ugyanakkor hangsúlyozták, a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak.

Szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni.

Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

