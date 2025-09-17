Kipukkadt az Aldi lufi! Mutatjuk, mit lehetett 5 forintért venni a debreceni üzletekben!

Az Aldi nem szokványos akcióval hívta fel magára a figyelmet: szeptember 11-től szinte minden ruházati termékének és cipőjének árát csökkentette minden nap egy héten át. Azt ígérték, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható, ezért szétnéztünk, mi a kínálat és az érdeklődés az Aldi 5 forintos akciója néven futó leárazásban a diszkontlánc egyes debreceni üzleteiben.

Volt olyan hajdú-bihari üzlet, amelyet már a hétvégén „kifosztottak” a vásárlók az Aldi 5 forintos akciója miatt

Forrás: Napló-archív / olvasói fotó

Szerdáig tart az Aldi 5 forintos akciója

Mint már arról korábban beszámoltunk, az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért volt kapható, az Aldi pedig azt tűzte ki célul, hogy szerdára 5 forintra csökkenti az árakat. Kezdettől leszögezték, a kínálat erejéig tart a csökkenő árú készlet, és alighanem óriási érdeklődés övezte az akciót, mivel két debreceni, igen nagy forgalmú üzletben is jártunk az utolsó napon, a szerda reggeli órákban, azonban semmit sem találtunk 5 forintért. Gyakorlatilag csak olyan polcokat láttunk, amelyeken bár vannak elhelyezve leárazott termékek, de azokat nem hogy 5, még csak nem is pár száz forintért árulták. Hatalmas sorban állás sem volt, sokkal inkább egy átlagos reggeli, gyors vásárlásra érkeztek a legtöbben. Persze, piros árcédulákkal és százalékokkal kontaktust kereső szemekkel találkoztunk, viszont azt nem állítanánk, hogy annyian voltak, mint egy-egy kilóra kimérős turiban, ahová éppen frissen érkezett az áru.

Természetesen lehetséges, hogy más Aldi-boltokban szeptember 17-én estére is maradt még akciós áru, és a szerencsés vevők boldogan vitték haza 5 forintért a kiszemelt termékeket.

A leárazás ideje alatt több üzletben is megfordultunk, és megnéztük, milyen akciós termékeken kínál az Aldi Debrecenben, illetve más hajdú-bihari településen is, tapasztalatainkról pedig az alábbi cikkekben számoltunk be: