Megszólalt az Aldi az 5 forintos akcióról, nem adták el az összes leárazott holmit

Az ALDI Magyarország valamennyi üzletében sikerrel zárult a ruházati termékek rendkívüli leárazása, a mintegy 700 000 termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott – közölte pénteken az áruházlánc. Mint írták, az akciós árucikkeket választó közel 160 ezer vásárló számára összesen több mint 1,4 milliárd forintnyi segítséget jelentett az árcsökkentés.

Aldi 5 forintos akció: megszólalt az áruházlánc, nem adták el az összes leárazott holmit

Fotó: Török János / Forrás: Illusztráció / MW-archív

Közleményükben felidézik, az ALDI szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére.

Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz.

A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett, a teljes árukészlet közel 700 ezer termék volt.

Ez is érdekelhet: