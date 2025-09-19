36 perce
Megszólalt az Aldi az 5 forintos akcióról, nem adták el az összes leárazott holmit
A legkapósabb termékek már az ezer forintos indulóáron is hamar elkeltek. Mutatjuk az Aldi 5 forintos akciójának részleteit.
Az ALDI Magyarország valamennyi üzletében sikerrel zárult a ruházati termékek rendkívüli leárazása, a mintegy 700 000 termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott – közölte pénteken az áruházlánc. Mint írták, az akciós árucikkeket választó közel 160 ezer vásárló számára összesen több mint 1,4 milliárd forintnyi segítséget jelentett az árcsökkentés.
Közleményükben felidézik, az ALDI szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére.
Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz.
A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett, a teljes árukészlet közel 700 ezer termék volt.
A közleményből az is kiderült, egyetlen hét alatt közel 160 ezer vásárló élt a lehetőséggel és vásárolt szenzációs kedvezménnyel ruhát és cipőt.
A rendkívüli érdeklődés nem meglepő, hiszen számos kabát, ruha és lábbeli esetében már az első napon érvényes 1000 forintos darabár is 75-90%-os kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest.
Vásárlók tömegeit vonzotta az Aldi 5 forintos akciója
A leárazás induló napján mintegy 290 ezer, a második napon több mint 163 ezer, de még a harmadik napon is közel 100 ezer termék kelt el.
Sokan gondoskodtak családjuk ruhatárának frissítéséről az ALDI-ból: a leárazott termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.
A legnagyobb forgalmat vidéken a Szentesen, a Kalocsán, illetve a Békéscsaba, Andrássy u. 71-73. szám alatti ALDI-üzletek érték el, míg a fővárosban a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai és a XV. kerületi Késmárk utcai áruházak bizonyultak a legnépszerűbbeknek.
Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel a rendkívüli akcióval jelentős mértékben segíthettük a magyar vásárlókat: összesen 1,4 milliárd forintnyi kedvezményt adtunk, ennyivel több megtakarítás maradt a családok, diákok és dolgozók pénztárcájában
– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
