192 ezer forint az átlagos albérlet, de nem Debrecenben – kapaszkodj meg, kiderült a konkrét összeg!

A Duna House szeptember 16-án közzétett elemzése szerint 2025-ben az albérletárak nemcsak a fővárosban drágultak, hanem a vidéki egyetemi városokban is. Ezeken a helyszíneken még ha kisebb mértékben is, de növekedtek az árak – az átlagos havi lakbér már 192 ezer forint, a legdrágábbnak pedig egyértelműen Debrecen számít közülük. A Duna House elemzése részletezi többek között a legolcsóbb és legdrágább városokat, valamint a drágulást okozó körülményeket is.

Növekedtek az albérletárak a Duna House elemzése szerint, Debrecen a legdrágább városok között van

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Így növekedtek az albérletárak Debrecenben

A Duna House közlése szerint a vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 5,5 százalékos emelkedést jelent a tavalyi szinthez képest – akkor még 182 ezer forint volt. A legdrágábbnak Debrecen számít, itt átlagosan 269 ezer forintot kérnek el a lakhatásért. A cívisvárost Győr (228 ezer forint) követi a listán, míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer forint) és Miskolcon (167 ezer forint) láthatók.

A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.

Nagy az eltérés a főváros és vidék között

A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

A budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Vidéken eközben vegyesebb képet látunk: Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon számottevő emelkedés tapasztalható, míg Győrben és Veszprémben inkább stagnálás vagy mérséklődés figyelhető meg

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az Otthon Start hatása a bérleti díjakra

Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. A Duna House elemzése szerint a szeptember 1-jével érvénybe lépett Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás szerintük elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet – a fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.