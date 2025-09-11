20 ezer alatt is meg lehet szerezni egy debreceni lakást – részletek derültek ki az új lehetőségekről

A Debrecenben az elmúlt 10 évben végbemenő folyamat, melynek révén a város az országban és Közép-Európában is új gazdasági központtá vált, az átalakuló ingatlanpiac és lakhatási feltételek mentén az önkormányzattól és a városvezetéstől is cselekvő, proaktív magatartást kívánt meg. A cívisváros ennek függvényében idén is pályázatot hirdet önkormányzati bérlakásokra – derült ki a Régi Városházán szeptember 11-én szervezett sajtótájékoztatón, melyen Papp László, Debrecen polgármestere és Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója szólalt fel. Az albérlethelyzeten túl szó esett a Főnix Lakásprogram jövőjéről is, amelyet úgy néz ki, át fog alakítani a szeptember 1-jével meghirdetett Otthon Start Program.

A debreceni albérlethelyzettel kapcsolatban tett bejelentéseket Papp László és Erdei Edit

Forrás: Debreceni Városháza

Albérlet Debrecen: újabb pályázatot hirdetnek meg az önkormányzati bérlakásokra

Debrecen önkormányzatának bérlakás állománya kétségkívül az ország legnagyobbjai közé tartozik – jelen pillanatban 2850 bérlakást üzemeltet a Cívis Ház Zrt. Az idén lejáró szerződésekkel kapcsolatban pedig hosszabbítással készül a város.

Minden 2025. december 31-ig lejáró szerződés esetében a bérleti időtartam meghosszabbodik 2026. december 31-ig. Ez egy stabilitást is jelent a bérlők számára

– kezdte bejelentésében Papp László, majd azt hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos Debrecen számára az önkormányzati bérlakások helyzete, melynek kapcsán a közgyűlés tulajdonosi és gazdaságfejlesztési bizottságának döntését követően újabb pályázati kiírás várható.

A Cívis Ház Zrt. 2025 októberében 94 önkormányzati bérlakást hirdet meg: 78 lakásra szociális támogatással, 16 lakásra szociális támogatás nélkül lehet majd pályázni. A lakásokat 5 éves időtartamra hirdetik meg, 2+3 éves bontásban.

Erdei Edit a feltételekkel kapcsolatosan kiemelte, hogy az első két év után csak abban az esetben hosszabbítható meg a szerződés további három évre, ha:

nem merül fel a bérlővel szemben magatartási probléma,

a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségének a bérlő eleget tesz,

és a bérleti jogviszony ideje alatt nem volt 60 napnál hosszabb idejű bérletidíj-tartozása,

továbbá a szerződés lejáratának időpontjában sem áll fenn tartozása.

Jelentős részben panelépületekben lévő lakások kerülnek majd a kínálatba, amely döntést azzal indokolták, hogy ezek a leginkább összkomfortosak, könnyen felújíthatók és a legegyszerűbben karbantarthatóak. A pályázatot a szokott módon a szociális iroda felé kell benyújtani, ahol eldől a jelentkezés során, hogy a potenciális bérlő milyen mértékű támogatásra jogosult.

20 ezer forint alatt is meg lehet szerezni ma Debrecenben egy 30 négyzetméteres lakást önkormányzati támogatással

– emelte ki Erdei Edit azzal kapcsolatban, hogy miért is előnyös a város lakói számára a lehetőség, majd hozzátette, hogy ezúttal is többszörös túljelentkezéssel számolnak. A pályázati biztosítékot a minimális lakbérhez igazították, ami jelenleg 22 ezer forint.