20 ezer alatt is meg lehet szerezni egy debreceni lakást – részletek derültek ki az új lehetőségekről
Több lehetőségről is beszámoltak a csütörtöki sajtótájékoztatón. Az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatokon túl a Főnix Lakásprogram helyzetéről és az elérhető albérletekről is szó esett.
A Debrecenben az elmúlt 10 évben végbemenő folyamat, melynek révén a város az országban és Közép-Európában is új gazdasági központtá vált, az átalakuló ingatlanpiac és lakhatási feltételek mentén az önkormányzattól és a városvezetéstől is cselekvő, proaktív magatartást kívánt meg. A cívisváros ennek függvényében idén is pályázatot hirdet önkormányzati bérlakásokra – derült ki a Régi Városházán szeptember 11-én szervezett sajtótájékoztatón, melyen Papp László, Debrecen polgármestere és Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója szólalt fel. Az albérlethelyzeten túl szó esett a Főnix Lakásprogram jövőjéről is, amelyet úgy néz ki, át fog alakítani a szeptember 1-jével meghirdetett Otthon Start Program.
Albérlet Debrecen: újabb pályázatot hirdetnek meg az önkormányzati bérlakásokra
Debrecen önkormányzatának bérlakás állománya kétségkívül az ország legnagyobbjai közé tartozik – jelen pillanatban 2850 bérlakást üzemeltet a Cívis Ház Zrt. Az idén lejáró szerződésekkel kapcsolatban pedig hosszabbítással készül a város.
Minden 2025. december 31-ig lejáró szerződés esetében a bérleti időtartam meghosszabbodik 2026. december 31-ig. Ez egy stabilitást is jelent a bérlők számára
– kezdte bejelentésében Papp László, majd azt hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos Debrecen számára az önkormányzati bérlakások helyzete, melynek kapcsán a közgyűlés tulajdonosi és gazdaságfejlesztési bizottságának döntését követően újabb pályázati kiírás várható.
A Cívis Ház Zrt. 2025 októberében 94 önkormányzati bérlakást hirdet meg: 78 lakásra szociális támogatással, 16 lakásra szociális támogatás nélkül lehet majd pályázni. A lakásokat 5 éves időtartamra hirdetik meg, 2+3 éves bontásban.
Erdei Edit a feltételekkel kapcsolatosan kiemelte, hogy az első két év után csak abban az esetben hosszabbítható meg a szerződés további három évre, ha:
- nem merül fel a bérlővel szemben magatartási probléma,
- a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségének a bérlő eleget tesz,
- és a bérleti jogviszony ideje alatt nem volt 60 napnál hosszabb idejű bérletidíj-tartozása,
- továbbá a szerződés lejáratának időpontjában sem áll fenn tartozása.
Jelentős részben panelépületekben lévő lakások kerülnek majd a kínálatba, amely döntést azzal indokolták, hogy ezek a leginkább összkomfortosak, könnyen felújíthatók és a legegyszerűbben karbantarthatóak. A pályázatot a szokott módon a szociális iroda felé kell benyújtani, ahol eldől a jelentkezés során, hogy a potenciális bérlő milyen mértékű támogatásra jogosult.
20 ezer forint alatt is meg lehet szerezni ma Debrecenben egy 30 négyzetméteres lakást önkormányzati támogatással
– emelte ki Erdei Edit azzal kapcsolatban, hogy miért is előnyös a város lakói számára a lehetőség, majd hozzátette, hogy ezúttal is többszörös túljelentkezéssel számolnak. A pályázati biztosítékot a minimális lakbérhez igazították, ami jelenleg 22 ezer forint.
Felfüggesztik a Főnix Lakásprogramot
Debrecen önkormányzata még 2024-ben a lakhatás segítése érdekében indította el a Főnix Lakásprogramot a 35 év alatti, magyar állampolgárságú debreceni munkavállalók számára, melynek lényege, hogy az önkormányzat a lakásbérleti díj egyharmadát finanszírozza, míg a maradék kétharmad a munkavállaló és a munkáltató között oszlik meg.
Szoros összefüggésben a kormány által szeptember elsején meghirdetett Otthon Start Programmal, amely gyakorlatilag a debreceni lakáspiacot is átrendezte, az a döntési helyzet alakult ki, hogy változtatásokat kelljen alkalmazni a Főnix Lakásprogrammal kapcsolatban. Mivel a kettő célközönsége jelentősen megegyezik, figyelembe kellett venni a piaci helyzetet, melyből kiderül, hogy már a Főnix Lakásprogram potenciális bérlői is inkább lakásvásárlásban gondolkodnak az Otthon Start által bevezetett kedvezményes feltételek mellett.
A Főnix Lakásprogram végrehajtását most felfüggesztjük
– mondta Papp László, majd hozzátette, hogy várhatóan a jövő év elején nyitnák újra a pályázati folyamatot. Az önkormányzat annak érdekében teszi meg ezt a kezdeményezést, hogy célszerű és versenyképes eszközökkel segítse elő a lakhatási feltételek javulását, igazodva az átrendeződő lakossági igényekhez.
