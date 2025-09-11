szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőségek

1 órája

20 ezer alatt is meg lehet szerezni egy debreceni lakást – részletek derültek ki az új lehetőségekről

Címkék#Papp László#Főnix lakásprogram#Otthon Start Program#önkormányzati bérlakás#Cívis Ház Zrt

Több lehetőségről is beszámoltak a csütörtöki sajtótájékoztatón. Az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatokon túl a Főnix Lakásprogram helyzetéről és az elérhető albérletekről is szó esett.

Molnár Nikolett

A Debrecenben az elmúlt 10 évben végbemenő folyamat, melynek révén a város az országban és Közép-Európában is új gazdasági központtá vált, az átalakuló ingatlanpiac és lakhatási feltételek mentén az önkormányzattól és a városvezetéstől is cselekvő, proaktív magatartást kívánt meg. A cívisváros ennek függvényében idén is pályázatot hirdet önkormányzati bérlakásokra – derült ki a Régi Városházán szeptember 11-én szervezett sajtótájékoztatón, melyen Papp László, Debrecen polgármestere és Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója szólalt fel. Az albérlethelyzeten túl szó esett a Főnix Lakásprogram jövőjéről is, amelyet úgy néz ki, át fog alakítani a szeptember 1-jével meghirdetett Otthon Start Program. 

A debreceni albérlethelyzettel kapcsolatban tett bejelentéseket Papp László és Erdei Edit
A debreceni albérlethelyzettel kapcsolatban tett bejelentéseket Papp László és Erdei Edit
Forrás: Debreceni Városháza 

Albérlet Debrecen: újabb pályázatot hirdetnek meg az önkormányzati bérlakásokra

Debrecen önkormányzatának bérlakás állománya kétségkívül az ország legnagyobbjai közé tartozik – jelen pillanatban 2850 bérlakást üzemeltet a Cívis Ház Zrt. Az idén lejáró szerződésekkel kapcsolatban pedig hosszabbítással készül a város. 

Minden 2025. december 31-ig lejáró szerződés esetében a bérleti időtartam meghosszabbodik 2026. december 31-ig. Ez egy stabilitást is jelent a bérlők számára 

– kezdte bejelentésében Papp László, majd azt hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos Debrecen számára az önkormányzati bérlakások helyzete, melynek kapcsán a közgyűlés tulajdonosi és gazdaságfejlesztési bizottságának döntését követően újabb pályázati kiírás várható.

A Cívis Ház Zrt. 2025 októberében 94 önkormányzati bérlakást hirdet meg: 78 lakásra szociális támogatással, 16 lakásra szociális támogatás nélkül lehet majd pályázni. A lakásokat 5 éves időtartamra hirdetik meg, 2+3 éves bontásban.

Erdei Edit a feltételekkel kapcsolatosan kiemelte, hogy az első két év után csak abban az esetben hosszabbítható meg a szerződés további három évre, ha:

  • nem merül fel a bérlővel szemben magatartási probléma,
  • a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségének a bérlő eleget tesz,
  • és a bérleti jogviszony ideje alatt nem volt 60 napnál hosszabb idejű bérletidíj-tartozása, 
  • továbbá a szerződés lejáratának időpontjában sem áll fenn tartozása.

Jelentős részben panelépületekben lévő lakások kerülnek majd a kínálatba, amely döntést azzal indokolták, hogy ezek a leginkább összkomfortosak, könnyen felújíthatók és a legegyszerűbben karbantarthatóak. A pályázatot a szokott módon a szociális iroda felé kell benyújtani, ahol eldől a jelentkezés során, hogy a potenciális bérlő milyen mértékű támogatásra jogosult. 

20 ezer forint alatt is meg lehet szerezni ma Debrecenben egy 30 négyzetméteres lakást önkormányzati támogatással 

– emelte ki Erdei Edit azzal kapcsolatban, hogy miért is előnyös a város lakói számára a lehetőség, majd hozzátette, hogy ezúttal is többszörös túljelentkezéssel számolnak. A pályázati biztosítékot a minimális lakbérhez igazították, ami jelenleg 22 ezer forint.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Felfüggesztik a Főnix Lakásprogramot

Debrecen önkormányzata még 2024-ben a lakhatás segítése érdekében indította el a Főnix Lakásprogramot a 35 év alatti, magyar állampolgárságú debreceni munkavállalók számára, melynek lényege, hogy az önkormányzat a lakásbérleti díj egyharmadát finanszírozza, míg a maradék kétharmad a munkavállaló és a munkáltató között oszlik meg. 

Szoros összefüggésben a kormány által szeptember elsején meghirdetett Otthon Start Programmal, amely gyakorlatilag a debreceni lakáspiacot is átrendezte, az a döntési helyzet alakult ki, hogy változtatásokat kelljen alkalmazni a Főnix Lakásprogrammal kapcsolatban. Mivel a kettő célközönsége jelentősen megegyezik, figyelembe kellett venni a piaci helyzetet, melyből kiderül, hogy már a Főnix Lakásprogram potenciális bérlői is inkább lakásvásárlásban gondolkodnak az Otthon Start által bevezetett kedvezményes feltételek mellett. 

A Főnix Lakásprogram végrehajtását most felfüggesztjük

 – mondta Papp László, majd hozzátette, hogy várhatóan a jövő év elején nyitnák újra a pályázati folyamatot. Az önkormányzat annak érdekében teszi meg ezt a kezdeményezést, hogy célszerű és versenyképes eszközökkel segítse elő a lakhatási feltételek javulását, igazodva az átrendeződő lakossági igényekhez. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu