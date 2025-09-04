2 órája
Adománnyal segítette az iskolakezdést a debreceni cég
Sok gyermeknek és családnak könnyítik meg ezáltal az iskolakezdést. A Debrecenben is jelen lévő Harro Höfliger Hungary Kft. számítástechnikai eszközökből, valamint tanszerekből álló adományt adott át.
Amint azt a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központban megtartott szerdai eseményen Széles Diána, Debrecen alpolgármestere, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke elmondta, a testület létrejötte – ennek egyébként idén 10 esztendeje – óta minden évben meghirdeti tanszergyűjtési akcióját. Nagy köszönet illeti mások mellett azokat a hazai és nemzetközi cégeket, melyek felajánlásaikkal ebben a vonatkozásban is segítenek a város közösségének. Ezáltal is erősödhet Debrecen, mint gondoskodó város. A Harro Höfliger Hungary Kft. – amely már nem először és példaértékűan nyújt segítséget a debreceni karitatív tevékenységhez – mostani adományait a testületen keresztül elsősorban a hátrányos helyzetű, valamint a nagycsaládokban élő gyerekekhez szeretné eljuttatni, s ebben a Debreceni Karitatív Testület 29 tagszervezete közül a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, valamint a „Halápon a gyermekekért” Közhasznú Egyesület fog közreműködni. Iskolakezdés idején a felajánlott tanszerek mindig nagy jelentőséggel bírnak a rászoruló családok életében – olvasható a debreceni városháza közleményében.
Széles Diána azt is hangsúlyozta: Debrecen önkormányzata minden évben nyújt a rászorulók számára iskolakezdési támogatást, melyre a polgármesteri hivatal szociális osztályán lehet beadni a kérelmeket.
A Debreceni Karitatív Testület pedig azt tudja biztosítani, hogy ha valaki valamilyen szempontból nem felel meg az iskolakezdési támogatás feltételeinek, de nyilvánvalóan rászoruló, az is kaphasson segítséget. Ezt szolgálják többek közt a testület tanszergyűjtési akciói is.
Adományokkal támogatják a közösségi ügyeket
Kanizsár Péter, a Harro Höfliger Hungary Kft. HR-vezetője szót ejtett arról, hogy az egyedi orvostechnológiai és gyógyszeripari gépeket tervező és gyártó Harro Höfliger Hungary Kft. ugyan csak egy esztendeje van jelen Debrecenben, de az általa megvásárolt Manz Hungary Kft. már 2004 óta volt része Debrecen kulturális és társadalmi életének.
Kiemelten fontos a cég számára a társadalmi felelősségvállalás és az, hogy közösségi ügyek mellé álljon, ezért csatlakozott a Debreceni Karitatív Testület iskolakezdés alkalmával indított gyűjtési akciójához is.
Kanizsár Péter hangsúlyozta, hogy a Debreceni Karitatív Testületben nagyon jó partnerre találtak a társadalmi felelősségvállalás területén, s az eddigi együttműködést biztos, hogy újabb közös akciók is követni fogják. A HR-vezető példamutatónak nevezte azt a munkát, melyet a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei a rászorulók megsegítése érdekében elkötelezetten végeznek, s a Harro Höfliger Hungary Kft. büszke arra, hogy ezt a tevékenységet támogathatja.
A mostani tanszergyűjtés keretében a cég, illetve munkatársai összesen 200-300 ezer forint közötti értékben adományoztak tanszereket, valamint összesen több mint 50, a cég átfogó informatikai korszerűsítése keretében lecserélt, de még mindig kiválóan használható laptop, asztali számítógép és kisméretű személyi számítógép is került az ajándékcsomagba.
Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke kiemelte, hogy számukra nagyon fontos, hogy olyan partnereket, olyan társakat tudhatnak maguk mellett, akiknek velük együtt dobban a szívük, ha segíteni kell. Felelevenítette, hogy idén a Harro Höfliger Hungary Kft. segítő szándékát felajánlva kereste meg a testületet, s az így velük kialakult összefogás jóvoltából valósulhatott meg a húsvét ünnepére és a tavaszi szünetre való ráhangolódás egyik újszerű állomásaként áprilisban a Debreceni Karitatív Testület és a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított, gyerekeknek szóló jótékonysági filmvetítés az Apolló Moziban. Most pedig nagyon jó tudni azt, hogy az együttműködés folytatódik, s a cég az őszi tanszergyűjtésnek is aktív részesévé vált.
Bódor Edit arra is felhívta a figyelmet, hogy a Debreceni Karitatív Testület tanszergyűjtési akciója a már megkezdődött tanév első heteiben is tart, így például a Debreceni Tankerületi Központ iskoláiban is zajlik a gyűjtés egészen szeptember 12-ig.
