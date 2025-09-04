Adománnyal segítette az iskolakezdést a debreceni cég

Amint azt a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központban megtartott szerdai eseményen Széles Diána, Debrecen alpolgármestere, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke elmondta, a testület létrejötte – ennek egyébként idén 10 esztendeje – óta minden évben meghirdeti tanszergyűjtési akcióját. Nagy köszönet illeti mások mellett azokat a hazai és nemzetközi cégeket, melyek felajánlásaikkal ebben a vonatkozásban is segítenek a város közösségének. Ezáltal is erősödhet Debrecen, mint gondoskodó város. A Harro Höfliger Hungary Kft. – amely már nem először és példaértékűan nyújt segítséget a debreceni karitatív tevékenységhez – mostani adományait a testületen keresztül elsősorban a hátrányos helyzetű, valamint a nagycsaládokban élő gyerekekhez szeretné eljuttatni, s ebben a Debreceni Karitatív Testület 29 tagszervezete közül a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, valamint a „Halápon a gyermekekért” Közhasznú Egyesület fog közreműködni. Iskolakezdés idején a felajánlott tanszerek mindig nagy jelentőséggel bírnak a rászoruló családok életében – olvasható a debreceni városháza közleményében.

Adományokkal segítik az iskolakezdést

Forrás: Debreceni Városháza

Széles Diána azt is hangsúlyozta: Debrecen önkormányzata minden évben nyújt a rászorulók számára iskolakezdési támogatást, melyre a polgármesteri hivatal szociális osztályán lehet beadni a kérelmeket.

A Debreceni Karitatív Testület pedig azt tudja biztosítani, hogy ha valaki valamilyen szempontból nem felel meg az iskolakezdési támogatás feltételeinek, de nyilvánvalóan rászoruló, az is kaphasson segítséget. Ezt szolgálják többek közt a testület tanszergyűjtési akciói is.

Adományokkal támogatják a közösségi ügyeket

Kanizsár Péter, a Harro Höfliger Hungary Kft. HR-vezetője szót ejtett arról, hogy az egyedi orvostechnológiai és gyógyszeripari gépeket tervező és gyártó Harro Höfliger Hungary Kft. ugyan csak egy esztendeje van jelen Debrecenben, de az általa megvásárolt Manz Hungary Kft. már 2004 óta volt része Debrecen kulturális és társadalmi életének.

Kiemelten fontos a cég számára a társadalmi felelősségvállalás és az, hogy közösségi ügyek mellé álljon, ezért csatlakozott a Debreceni Karitatív Testület iskolakezdés alkalmával indított gyűjtési akciójához is.

