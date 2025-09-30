A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki

„Igazgatóságunk elkötelezett amellett, hogy a teljes működési terület minden létesítménye bekerüljön az ökoturisztikai vérkeringésbe” – tette közzé a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a közösségi oldalán. Mint írják, ennek eredményeképp stratégiai együttműködéseket építenek ki a Tiszakürti Abrorétum térségében. „Örömünkre szolgál, hogy tegnap elsőként Cserkőszőlő Községi Önkormányzattal írtunk alá turisztikai együttműködési megállapodást” – áll a bejegyzésben.

