szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetvédelem

2 órája

A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki

Címkék#Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság#Cserkőszőlő Községi Önkormányzat#Tiszakürti Abrorétum#megállapodás

Haon.hu
A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki

A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki a Tiszakürti Abrorétum térségében

Forrás: Facebook / Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

„Igazgatóságunk elkötelezett amellett, hogy a teljes működési terület minden létesítménye bekerüljön az ökoturisztikai vérkeringésbe” – tette közzé a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a közösségi oldalán. Mint írják, ennek eredményeképp stratégiai együttműködéseket építenek ki a Tiszakürti Abrorétum térségében. „Örömünkre szolgál, hogy tegnap elsőként Cserkőszőlő Községi Önkormányzattal írtunk alá turisztikai együttműködési megállapodást” – áll a bejegyzésben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu