Természetvédelem
2 órája
A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki
A Hortobágyi Nemzeti Park stratégiai együttműködéseket épít ki a Tiszakürti Abrorétum térségében
Forrás: Facebook / Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
„Igazgatóságunk elkötelezett amellett, hogy a teljes működési terület minden létesítménye bekerüljön az ökoturisztikai vérkeringésbe” – tette közzé a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a közösségi oldalán. Mint írják, ennek eredményeképp stratégiai együttműködéseket építenek ki a Tiszakürti Abrorétum térségében. „Örömünkre szolgál, hogy tegnap elsőként Cserkőszőlő Községi Önkormányzattal írtunk alá turisztikai együttműködési megállapodást” – áll a bejegyzésben.
