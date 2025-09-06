1 órája
Meddig lesz még kamionáradat a 42-esen? – a válasz nem túl biztató
A forgalom továbbra is az egekben. A 42-es főút kamionáradatán csak az segítene, ha elkészülne az M4-es.
Hiába kérdeztük az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) a 42-es főút kamionforgalmának káros következményeiről, a válasz leginkább útdíj-szabályozási tankönyvként hat, mintsem a helyiek gondjait orvosló tervként. A tárca elismeri, hogy jelentős a teherforgalom, de konkrét, azonnali megoldást nem kínál. Marad az ígéret: ha elkészül az M4-es gyorsforgalmi út teljes, Berettyóújfaluig érő szakasza, kevesebb lesz a kamion a 42-es főúton. Addig viszont Püspökladány, Báránd, Földes, Berettyóújfalu és Mezőpeterd lakói továbbra is kénytelenek együtt élni a dübörgő, füstöt okádó, sokszor veszélyesen közlekedő kamionokkal – írja a Cívishír.
Ilyen a helyzet a 42-es főút közelében a munkálatok óta
A helyzet régóta feszült. Az M4-es előrehaladott építése miatt a nemzetközi fuvarozóknak már most megéri a Törökszentmiklós–Berettyóújfalu–Ártánd útvonalat választani az M3–M35–M4 helyett, hiszen közel száz kilométerrel rövidebb a teljes táv Budapest és Bors II. határátkelő között. Ez azt jelenti, hogy a 4-es és a 42-es főút a román határ felé irányuló kamionforgalom fő ütőere lett – minden környezeti és biztonsági következményével együtt.
Az út menti településeken élők mindennapjai így folyamatos zajban, rázkódó házfalak között telnek, a termetes járművek pedig sokszor veszélyesen közlekednek, ledudálják, levillogják az útról a szerintük lassabban haladókat, és veszélyes előzések is óránként fordulnak elő.
A helyi önkormányzatok régóta kongatják a vészharangot: a megnövekedett teherforgalom nemcsak az utak állapotát teszi tönkre, hanem életveszélyes helyzeteket teremt a bel- és külterületi szakaszokon. A lakosság joggal vár választ arra, mikor szűnhet meg ez az állapot.
Lázárinfó: ígéret és útdíj
Június elején Berettyóújfaluban tartott fórumán Lázár János, az ország építési és közlekedési minisztere elismerte: a Berettyóújfalu–Ártánd szakasz közlekedésbiztonsági problémái valósak. Azt javasolta, hogy az érintett polgármesterek keressék meg a minisztériumot – ami azóta megtörtént. A fórumon a megoldást az útdíjban látta, amellyel a kamionokat az autópályára terelnék.
Csakhogy az illetékes minisztérium a Cívishír kérdésére adott válaszában nem tért ki arra, milyen mértékű útdíjemelésről vagy új díjról lehet szó, és hogy ez valóban elérné-e a kívánt célt. Ehelyett részletesen ismertette az uniós irányelvek és a hazai szabályozás összefüggéseit, a díjelemek fajtáit és funkcióját. Szép, kerek szakmai összefoglaló – de a helyiek szempontjából semmi megnyugtatót nem tartalmazott.
Papíron minden rendben
A minisztérium hangsúlyozza: kiemelten kezelik a térséget, és folyamatosan egyeztetnek a települések képviselőivel. De a valódi változáshoz a román féllel is meg kell állapodni.
A kamionforgalom okozta helyzet megoldásának kulcsa az M4-es befejezése lenne. Csakhogy a tárca saját adatai szerint:
- a Törökszentmiklós–Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz csak 2026 első negyedévében bonyolíthat forgalmat.
- a Kisújszállás–Püspökladány, majd a Püspökladány–Berettyóújfalu szakasz megépítése legkorábban 2028-ban kezdődhet, és 2032-ig húzódhat
Vagyis még legalább hét évig biztosan marad a jelenlegi kamionáradat.
És addig?
Erre a kérdésre a minisztérium nem válaszolt. Nincs szó ideiglenes forgalomkorlátozásról, súlykorlátozásról, a kamionstop bővítéséről vagy épp a belterületi szakaszok tehermentesítését célzó intézkedésekről.
Csak az európai uniós szabályok szerint kivethető útdíj marad, mint remény – de annak hatékonysága is bizonytalan.
Addig pedig minden nap ugyanaz a kép: hosszú, pöfögő kamionsorok a 42-esen, a kerékpárosok és gyalogosok életveszélyes manőverei, türelmetlen dudálások és sűrű káromkodások. Az emberek a saját házuk előtt sem tudnak nyugodtan levegőt venni.
