Meddig lesz még kamionáradat a 42-esen? – a válasz nem túl biztató

Hiába kérdeztük az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) a 42-es főút kamionforgalmának káros következményeiről, a válasz leginkább útdíj-szabályozási tankönyvként hat, mintsem a helyiek gondjait orvosló tervként. A tárca elismeri, hogy jelentős a teherforgalom, de konkrét, azonnali megoldást nem kínál. Marad az ígéret: ha elkészül az M4-es gyorsforgalmi út teljes, Berettyóújfaluig érő szakasza, kevesebb lesz a kamion a 42-es főúton. Addig viszont Püspökladány, Báránd, Földes, Berettyóújfalu és Mezőpeterd lakói továbbra is kénytelenek együtt élni a dübörgő, füstöt okádó, sokszor veszélyesen közlekedő kamionokkal – írja a Cívishír.

A 42-es főút kamionáradatán csak az segítene, ha elkészülne az M4-es

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Ilyen a helyzet a 42-es főút közelében a munkálatok óta

A helyzet régóta feszült. Az M4-es előrehaladott építése miatt a nemzetközi fuvarozóknak már most megéri a Törökszentmiklós–Berettyóújfalu–Ártánd útvonalat választani az M3–M35–M4 helyett, hiszen közel száz kilométerrel rövidebb a teljes táv Budapest és Bors II. határátkelő között. Ez azt jelenti, hogy a 4-es és a 42-es főút a román határ felé irányuló kamionforgalom fő ütőere lett – minden környezeti és biztonsági következményével együtt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az út menti településeken élők mindennapjai így folyamatos zajban, rázkódó házfalak között telnek, a termetes járművek pedig sokszor veszélyesen közlekednek, ledudálják, levillogják az útról a szerintük lassabban haladókat, és veszélyes előzések is óránként fordulnak elő.

A helyi önkormányzatok régóta kongatják a vészharangot: a megnövekedett teherforgalom nemcsak az utak állapotát teszi tönkre, hanem életveszélyes helyzeteket teremt a bel- és külterületi szakaszokon. A lakosság joggal vár választ arra, mikor szűnhet meg ez az állapot.

Lázárinfó: ígéret és útdíj

Június elején Berettyóújfaluban tartott fórumán Lázár János, az ország építési és közlekedési minisztere elismerte: a Berettyóújfalu–Ártánd szakasz közlekedésbiztonsági problémái valósak. Azt javasolta, hogy az érintett polgármesterek keressék meg a minisztériumot – ami azóta megtörtént. A fórumon a megoldást az útdíjban látta, amellyel a kamionokat az autópályára terelnék.