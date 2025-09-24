Rekordokat döntött a 24 órás úszás Berettyóújfaluban

Rekordrészvétellel és lenyűgöző teljesítményekkel zárult a Bihar Termálligetben megrendezett 24 órás úszás, ahol több mint 150 sportoló vett részt az Európai Sporthét keretében – tudatta portálunkkal Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Forrás: Muraközi István / Facebook

24 órás úszás: közel 200 kilométert úsztak, ezzel új rekord született

Szeptember 26-án reggel rajtolt a hagyománnyá vált esemény, amelynek megnyitóján Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester és Zámbori Péter, a Herpály Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva a közösségi sport és a mozgás szeretetének fontosságát.

A 24 óra végére 236 fő összesen 175 125 métert, vagyis 175 kilométert úszott, ezzel új rekord született. A legnagyobb távot Szatmári Gergő teljesítette 5250 méterrel, míg Dobi Lili kereken 5000 métert úszott.

A szervezők külön köszönetet mondtak az iskoláknak, sportegyesületeknek és minden segítőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az esemény újra igazi közösségépítő élmény legyen.

A rendezvényről készült videós összefoglaló Muraközi István polgármester Facebook-oldalán érhető el.