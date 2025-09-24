szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
24 órás úszás

1 órája

Rekordokat döntött a 24 órás úszás Berettyóújfaluban

Címkék#Berettyóújfalu#24 órás verseny#úszás

Rekordszámú résztvevő, több mint 175 kilométernyi leúszott táv és felejthetetlen közösségi élmény jellemezte a Bihar Termálligetben megrendezett 24 órás úszást Berettyóújfaluban.

Rekordrészvétellel és lenyűgöző teljesítményekkel zárult a Bihar Termálligetben megrendezett 24 órás úszás, ahol több mint 150 sportoló vett részt az Európai Sporthét keretében – tudatta portálunkkal Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Rekordrészvétellel és lenyűgöző teljesítményekkel zárult 24 órás úszás
Rekordrészvétellel és lenyűgöző teljesítményekkel zárult 24 órás úszás
Forrás:  Muraközi István / Facebook

 24 órás úszás: közel 200 kilométert úsztak, ezzel új rekord született

Szeptember 26-án reggel rajtolt a hagyománnyá vált esemény, amelynek megnyitóján Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester és Zámbori Péter, a Herpály Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva a közösségi sport és a mozgás szeretetének fontosságát.

A 24 óra végére 236 fő összesen 175 125 métert, vagyis 175 kilométert úszott, ezzel új rekord született. A legnagyobb távot Szatmári Gergő teljesítette 5250 méterrel, míg Dobi Lili kereken 5000 métert úszott.

A szervezők külön köszönetet mondtak az iskoláknak, sportegyesületeknek és minden segítőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az esemény újra igazi közösségépítő élmény legyen.

A rendezvényről készült videós összefoglaló Muraközi István polgármester Facebook-oldalán érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu