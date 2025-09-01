szeptember 1., hétfő

Tanévnyitó

1 órája

A tanároknak béremelést, a diákoknak lehetőségeket hoz az új tanév – fotókon a Beregszásziban tartott városi ünnepség

Megtartották a városi tanévnyitót Debrecenben. Elkezdődött a 2025/26-os tanév, ami a lehetőségek és a béremelések tanéve lehet.

Balogh Efraim

Megkezdődött a 2025/26-os tanév! A lehetőségeké lehet ez az év, és nemcsak a diákokra, hanem a pedagógusokra is motiváló hatást gyakorolhatott a városi tanévnyitó Debrecenben, ugyanis ezen a rendezvényen hangzottak el ezek a szavak, ahogy téma volt a béremelés és a mesterséges intelligencia is. A Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium tornatermében nyitotta meg az évet a város, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC), a Debreceni Tankerületi Központ és a házigazda intézmény vezetősége.

Elindult a 2025/26-os tanév a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégiumban is
Forrás: Bekecs Sándor

Több ezer pedagógus csatlakozik a 2025/26-os tanévhez

Papp László polgármester kiemelte, Debrecenben közös szívügy az oktatás, majd a diákokhoz fordult, különös tekintettel a kilencedikesekre: mint elmondta, a középiskolás élet tele van kihívásokkal, ugyanakkor lehetőségekkel is, és az itt megszerzett tudás és tapasztalat megnyitja a jövőt számukra, emellett pedig életre szóló barátságokat köthetnek. 

Talán soha nem volt annyi lehetőség Debrecenben a fiatalok számára, mint ma

 – hangsúlyozta. Bátorította a pedagógusokat is, akiket a hétköznapok hőseinek nevezett, példa- és iránymutató, valamint reményt jelentő embereknek nevezte őket, illetve megköszönte a város nevében a Debrecen jövőjéért végzett munkájukat. Leszögezte, Debrecen iskolaváros, és az is marad. Úgy véli, az oktatás nem merül ki a tudás átadásánál, attól sokkal több: a helyi gazdasági fejlődés kulcsa, a város jövőjét meghatározó tényező.

Arról is beszélt, hogy a DSZC idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ehhez kapcsolódva pedig kiemelte, 

a 2025/26-os tanévben 19 ágazat, 38 technikum és 29 szakképző iskola, valamint szakma közül választhatnak a tanulók. Kifejtette, idén kétezer pedagógus végez áldozatos munkát 20 ezer tanuló oktatásáért a DSZC intézményeiben.

 Arról is beszélt, hogy több mint 20 általános iskolában 4-es felett volt a tanulmányi átlag az előző tanévben, a középiskoláké pedig 4,36.

Papp László úgy látja, Debrecen mindig iskolaváros lesz
Forrás: Bekecs Sándor

Országosan 2100-zal több pedagógust regisztráltak az iskolák erre a tanévre, mint tavaly ilyenkor, szó sincs arról, hogy kevés lenne a pedagógus

 – jelentette ki Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke.

Lesz pedagógus béremelés 2025-ben és 2026-ban is

Pósán László a fizetésekről is beszélt:

szeptember 1-től a pedagógus teljesítményértékelés szerinti béremelés következik, ennek köszönhetően az átlagbér havi 840 ezer forint körül fog alakulni, s mint előrevetítette, januártól pedig újabb béremelés van kilátásban.

Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója úgy látja, a mesterséges intelligenciának meghatározó szerepe lesz a debreceni oktatásban és gazdaságban is. – Ahol kimagasló az oktatás, ott épül a jövő, a szakképzés pedig az egyik legfontosabb szereplője a gazdasági fejlődésnek – hangsúlyozta. 

Kiemelte, intézményeikben többek között korszerű tanműhelyekkel és digitális eszközökkel, duális képzéssel, digitális tananyaggal, ösztöndíjjal és munkabérrel várják a diákokat. Miután ezt elmondta, megnyitotta a 2025-26-os tanévet a DSZC intézményeiben.

Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója
Forrás: Bekecs Sándor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója leszögezte, az előttünk álló tanév a lehetőségekről fog szólni, amelyek eléréséhez nem elég csupán jókor jó helyen lenni, fel is kell ismerni azokat. Noha, középiskolások évnyitóján vettünk részt, de elmondta, hogy szeptember 1-jén közel 1200 elsős lépte át a Debreceni Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák küszöbét, s mint elmondta, ez is igazolja, hogy Debrecen iskolaváros. 

Kiosztották a vezetői megbízásokat is:

  • Tóth Erzsébet, a Szivárvány Óvoda intézményvezetője,
  • Fenyves Angelika, a Sipos Utcai Óvoda intézményvezetője
  • és Bihariné Berta Enikő, a Karácsony György Utcai Óvoda intézményvezetője vehették át a megbízásokat.

Intézményvezetői kinevezést vehetett át, így folytathatja munkáját:

  • Dobránszky Sándor, a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetője,
  • Fenyősné Kircsi Amália, a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetője,
  • Komolay Szabolcs, a Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója,
  • Pásku Tibor, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője,
  • Varga Zsuzsanna, a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
  • és Zdrobe Marius, az álmosdi Bocskai István Általános Iskola igazgatója. 

 

Városi tanévnyitó Debrecenben

Fotók: Bekecs Sándor

Nagyné Oláh Katalin, a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium igazgatója kiemelte, 35 céggel van partneri együttműködése az iskolának, így duális képzésben vehetnek részt a tanulók. Rámutatott, a technikum 9-10., illetve a szakképző iskola 9. évfolyamán ágazati alapoktatás történik, és az ágazati alapvizsga után választhatnak majd szakmát a diákok. Azt is megosztotta, hogy 158 új, kilencedikes tanuló iratkozott be a Beregszásziba. Köszöntője után megnyitotta a ő is a 2025-26-os tanévet, amit a kilencedikesek fogadalomtétele követett. 

 

 

