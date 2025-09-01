A tanároknak béremelést, a diákoknak lehetőségeket hoz az új tanév – fotókon a Beregszásziban tartott városi ünnepség

Megkezdődött a 2025/26-os tanév! A lehetőségeké lehet ez az év, és nemcsak a diákokra, hanem a pedagógusokra is motiváló hatást gyakorolhatott a városi tanévnyitó Debrecenben, ugyanis ezen a rendezvényen hangzottak el ezek a szavak, ahogy téma volt a béremelés és a mesterséges intelligencia is. A Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium tornatermében nyitotta meg az évet a város, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC), a Debreceni Tankerületi Központ és a házigazda intézmény vezetősége.

Elindult a 2025/26-os tanév a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégiumban is

Forrás: Bekecs Sándor

Több ezer pedagógus csatlakozik a 2025/26-os tanévhez

Papp László polgármester kiemelte, Debrecenben közös szívügy az oktatás, majd a diákokhoz fordult, különös tekintettel a kilencedikesekre: mint elmondta, a középiskolás élet tele van kihívásokkal, ugyanakkor lehetőségekkel is, és az itt megszerzett tudás és tapasztalat megnyitja a jövőt számukra, emellett pedig életre szóló barátságokat köthetnek.

Talán soha nem volt annyi lehetőség Debrecenben a fiatalok számára, mint ma

– hangsúlyozta. Bátorította a pedagógusokat is, akiket a hétköznapok hőseinek nevezett, példa- és iránymutató, valamint reményt jelentő embereknek nevezte őket, illetve megköszönte a város nevében a Debrecen jövőjéért végzett munkájukat. Leszögezte, Debrecen iskolaváros, és az is marad. Úgy véli, az oktatás nem merül ki a tudás átadásánál, attól sokkal több: a helyi gazdasági fejlődés kulcsa, a város jövőjét meghatározó tényező.

Arról is beszélt, hogy a DSZC idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ehhez kapcsolódva pedig kiemelte,

a 2025/26-os tanévben 19 ágazat, 38 technikum és 29 szakképző iskola, valamint szakma közül választhatnak a tanulók. Kifejtette, idén kétezer pedagógus végez áldozatos munkát 20 ezer tanuló oktatásáért a DSZC intézményeiben.

Arról is beszélt, hogy több mint 20 általános iskolában 4-es felett volt a tanulmányi átlag az előző tanévben, a középiskoláké pedig 4,36.

Papp László úgy látja, Debrecen mindig iskolaváros lesz

Forrás: Bekecs Sándor

Országosan 2100-zal több pedagógust regisztráltak az iskolák erre a tanévre, mint tavaly ilyenkor, szó sincs arról, hogy kevés lenne a pedagógus

– jelentette ki Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke.