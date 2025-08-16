augusztus 16., szombat

Az ukrán elnök is hajlana a békére? – videóval

Címkék#Zelenszkij#Trump#Putyin#Ukrajna

Trump és Putyin alaszkai találkozója máris új szeleket hozott Ukrajnába? Szokatlan retorikát ütött meg Zelenszkij elnök.

Haon.hu

Trump és Putyin alaszkai találkozója kapcsán értékelt a Magyar Nemzet Rapid Extra podcast-műsorában Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. Véleményük szerint az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Már Zelenszkij és békét akar kötni?
Forrás: AFP

Zelenszkij ezért hajlik verbálisan a béke felé

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: 

Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.

– olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Fekete Rajmund rámutatott: 

Zelenszkij ukrán elnök kifejezetten békülékeny hangot ütött meg, ami az eddigiektől eltérő hozzáállás részéről.

Mint fogalmazott, Zelenszkij egy rossz szót sem mondott Oroszországról. Ehelyett a békekötésről beszélt.

Kiszelly Zoltán szerint Trump és Putyin alaszkai találkozója egy olyan folyamat kezdete, amely az ukrajnai békéhez vezethet. Hozzátette, Zelenszkij részéről leginkább kényszer a béke felé hajlás mutatása.

Már az utcáról kell összefogdosni az ukrán férfiakat, mert senki nem akar önként harcolni. Zelenszkijnek is meg kell mutatnia, hogy hajlik a tárgyalásokra

– mutatott rá.

Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!

Miről szólt a Trump és Putyin alaszkai találkozója

Korábban Robert C. Castel, a Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a két szuperhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját. Ebben hangsúlyozta,  felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Erről itt írtunk bővebben, hallgassa vissza az erről szóló podcast-adást is!

