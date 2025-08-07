augusztus 7., csütörtök

Fesztivál

2 órája

Sztárparádé! Érkeznek a nevek, ők már biztosan fellépnek az idei Zamaton Debrecenben

Sztárfellépők, gasztroarcok és finom ízek Debrecenben. Ismerd meg a Zamat Fesztivál 2025-ös fellépőit.

Haon.hu

A Debreczeni Zamat Fesztivál 2025. szeptember 12–14. között – ahogy az elmúlt években – ismét benépesíti a Nagyerdőt. A háromnapos rendezvény a hazai gasztronómia és könnyűzene rajongóinak szól: finom ételek, pálinkák, borok, kézműves sörök, termelői piac és természetesen népszerű koncertek minden korosztály számára.

Zamat Fesztivál 2025
Tavaly is nagyszerű koncertek és fellépők voltak, a Zamat Fesztivál 2025-ben is vár mindenkit! 
Fotó: Illusztráció: Napló-archív

Fellépők a Zamat Fesztivál 2025-ön

Ugyan a részletes program még nem ismert, de a szervezők már elkezdték csepegtetni a Zamat Fesztivál fellépőinek neveit, biztos hogy itt lesz az Edda Művek, a Honeybeast, a Fiesta, a Happy Gang,  az Animal Cannibals és Betty Love. Az esemény házigazdája idén Sass Dani, a Konyhafőnök harmadik évadának győztese. Igazi gasztroélmény felelősei pedig: Mautner Zsófia, Rácz Jenő, Szabi a Pék, Wolf András, akik különleges ételeikkel, fantasztikus ízekkel teszik még gazdagabbá a fesztivált. 

A kolbásztöltő versenyen tavaly közel 50 csapat indult.
Forrás: Napló-archív

Zamat Fesztivál – programok minden korosztálynak

A fesztivál egyik népszerűbb eleme idén is a Debreceni páros kolbásztöltő-verseny, amely tavaly is különleges volt, de emellett lesz termelői piac, gyerekprogramok, élménystandok, helyi kézművesek és sok más meglepetés.

A Zamat Fesztivál 2025 egyszerre kínál zenei élményt és közösségi kikapcsolódást. Ha szereted a jó hangulatot, a minőségi ételeket és a könnyűzenét, akkor neked is Debrecenben a helyed szeptember 12–14. között.

Az elmúlt esztendőben 17 óráig ingyenesen látogathatóak voltak a programok, után viszont belépővel lehetett csak a programokon részt venni. A fesztivál hivatalos oldala alapján a részletes program és további információ hamarosan rendelkezésre áll.

