augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Hamarosan ismét népszerű sztárok koncertjein tombolhatunk Debrecenben!

Címkék#Debreceni Egyetem#youday#stadionshow

Már megjelentek az első nevek a népszerű rendezvény kapcsán. A Debreceni Egyetem stadionshow-ján idén is ígéretes a felhozatal.

Haon.hu

A Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat és Topic is örömmel húzta be tavaly a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshow-ját. Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba – idézte fel közleményében a Debreceni Egyetem.

youday
A yoUDay 2025-ös rendezvényén is fergeteges hangulat ígérkezik
Fotó: Illusztráció: Napló-archív

Mint írták, Manuel dalait egyként zengte a teltházas küzdőtér, és a Halott Pénz legjobb szerzeményeit is húszezren énekelték együtt Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal. Az LGT Zenevonat megtáncoltatta a közönséget, a Király Tesók pedig zenei aláfestést adtak egy lánykéréshez. A különleges látványelemekben is bővelkedő finálét a német sztár DJ és zenei producer, Topic tette felejthetetlenné.

A yoUDay 2025-ön is különböző stílusokkal találkozhatunk

A tervek szerint az idei, kilencedik stadionshow minden eddiginél nagyobbat fog szólni. Az év legjelentősebb egyetemi buliján, a yoUDay 2025-ön is a legmenőbb előadók hozzák a hangulatot – a Bagossy Brothers Company-tól ByeAlexen és a Slepp-en át egészen Dánielfy Gergőig szeptember 17-én. Különböző stílusok, egy közös ritmus! – ajánlják a rendezvényt a szervezők.

Ajánljuk még:

 



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu