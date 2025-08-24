Hamarosan ismét népszerű sztárok koncertjein tombolhatunk Debrecenben!

A Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat és Topic is örömmel húzta be tavaly a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshow-ját. Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba – idézte fel közleményében a Debreceni Egyetem.

A yoUDay 2025-ös rendezvényén is fergeteges hangulat ígérkezik

Fotó: Illusztráció: Napló-archív

Mint írták, Manuel dalait egyként zengte a teltházas küzdőtér, és a Halott Pénz legjobb szerzeményeit is húszezren énekelték együtt Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal. Az LGT Zenevonat megtáncoltatta a közönséget, a Király Tesók pedig zenei aláfestést adtak egy lánykéréshez. A különleges látványelemekben is bővelkedő finálét a német sztár DJ és zenei producer, Topic tette felejthetetlenné.

A yoUDay 2025-ön is különböző stílusokkal találkozhatunk

A tervek szerint az idei, kilencedik stadionshow minden eddiginél nagyobbat fog szólni. Az év legjelentősebb egyetemi buliján, a yoUDay 2025-ön is a legmenőbb előadók hozzák a hangulatot – a Bagossy Brothers Company-tól ByeAlexen és a Slepp-en át egészen Dánielfy Gergőig szeptember 17-én. Különböző stílusok, egy közös ritmus! – ajánlják a rendezvényt a szervezők.

