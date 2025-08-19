Súlyos vonatbalesetet okoztak Hajdú-Biharban

A vízvezeték építése fontos, de az nem a Fészek lakóparkon megy majd át

Ősszel víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak. A kivitelező a napokban szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat keltett. Széles Diána alpolgármester azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, s kiderült, szó sincs arról, hogy bármilyen vegyszer folyna a csövekben. Sima víz fog folyni, amivel majd a gyárakban a tisztított szennyvizet hígítják.