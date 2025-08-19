58 perce
Súlyos vonatbalesetet okoztak Hajdú-Biharban
A baleset a Debrecen felé vezető oldalon történt. A sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Hétfői hírösszefoglaló.
Frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat Sáp településen, a vasútállomásnál 2023 novemberében. Mint akkor arról beszámoltunk, a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen. A tehervonat 60 km/h sebességgel haladt, a személyvonat pedig az állomáson lassítva közlekedett.
Személyvonatba rohant a tehervonat Hajdú-Biharban, kiderült, mekkorát hibázott a mozdonyvezető – fotókkal, videóval
Többen is megsérültek a balesetben
Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében.
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!
Betörés Debrecenben
Betörés történt Debrecen belvárosában, rendőrök nyüzsögtek hétfőn déltájban az egyik Szent Anna utcai üzletnél – tudta meg a Haon. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség sajtóosztályát kerestük az ügyben, amely megerősítette: az egyenruhások betörés miatt végeztek helyszínelést a szóban forgó helyszínen.
Rendőrök helyszíneltek hétfőn a debreceni belvárosban! Kiderült, mi történt a társasház alatti boltoknál – fotóval
Robbanóeszközt találtak Debrecenben
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.
100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal
Hortobágyi hídi vásár 2025
Máris itt a nyár egyik legnépszerűbb rendezvénye: augusztus 19-20-án (kedden és szerdán) tartják meg Hortobágyon a hagyományos hídi vásárt. Az országos kirakodó- és kézművesvásár helyszíne ezúttal is a vásártér lesz, a rendezvény Facebook-oldalán pedig a részletes program is elérhető.
Az év egyik legnagyobb vásárát tartják meg Hajdú-Biharban! Ezt nem szabad kihagyni
Év végére megnyitja kapuit a Debrecenben a BYD
Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról – számolt be róla a Világgazdaság.
Hoppá! Újabb világmárka nyit üzletet Debrecenben, ilyen még soha nem volt a városban!
Bárány Donát a sérüléséről és a meccsről is nyilatkozott
A Debreceni VSC múlt vasárnap a Nyíregyházát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a keleti rangadón a vendégek szerezték meg a három pontot. A DVSC-ben két kényszerű csere is volt: előbb (a 45. percben) Adrian Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett, majd a 65. percben elhagyta a játékteret Bárány Donát is, akit Dejan Djokic váltott.
Ez durva: Bárány Donát fejét össze is kellett varrni, így élte meg a történteket!
Ezeket a fertőző betegségeket regisztrálták még Hajdú-Biharban
Az országban három betegnél, köztük két hajdú-bihari személynél mutattak ki haemorrhagiás-láz megbetegedést – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a hazai járványügyi helyzetről adott heti tájékoztatójából, azt is leírják, hol fertőződhettek meg ezzel a betegséggel.
A vízvezeték építése fontos, de az nem a Fészek lakóparkon megy majd át
Ősszel víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak. A kivitelező a napokban szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat keltett. Széles Diána alpolgármester azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, s kiderült, szó sincs arról, hogy bármilyen vegyszer folyna a csövekben. Sima víz fog folyni, amivel majd a gyárakban a tisztított szennyvizet hígítják.
Célt értek a Fészek lakóparkban élők, az önkormányzat áttervezteti a beruházást
Ajánljuk még: