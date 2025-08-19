augusztus 19., kedd

Ezt történt hétfőn

58 perce

Súlyos vonatbalesetet okoztak Hajdú-Biharban

A baleset a Debrecen felé vezető oldalon történt. A sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Hétfői hírösszefoglaló.

Haon.hu

Frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat Sáp településen, a vasútállomásnál 2023 novemberében. Mint akkor arról beszámoltunk, a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen. A tehervonat 60 km/h sebességgel haladt, a személyvonat pedig az állomáson lassítva közlekedett. 

Többen is megsérültek a sápi vonatbalesetben
Többen is megsérültek a sápi vonatbalesetben
Forrás:  Napló-archív

Többen is megsérültek a balesetben

Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében. 

Betörés Debrecenben

Betörés történt Debrecen belvárosában, rendőrök nyüzsögtek hétfőn déltájban az egyik Szent Anna utcai üzletnél – tudta meg a Haon. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség sajtóosztályát kerestük az ügyben, amely megerősítette: az egyenruhások betörés miatt végeztek helyszínelést a szóban forgó helyszínen.

Robbanóeszközt találtak Debrecenben

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet. 

Hortobágyi hídi vásár 2025

Máris itt a nyár egyik legnépszerűbb rendezvénye: augusztus 19-20-án (kedden és szerdán) tartják meg Hortobágyon a hagyományos hídi vásárt. Az országos kirakodó- és kézművesvásár helyszíne ezúttal is a vásártér lesz, a rendezvény Facebook-oldalán pedig a részletes program is elérhető. 

Újabb baleset Hajdú-Biharban

Baleset történt hétfő kora délután, a 48-as főúton, Debrecen külterületén egy teherautó és egy motoros ütközött össze – számolt be róla az Útinform. Mint írják, a 4-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Év végére megnyitja kapuit a Debrecenben a BYD

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról – számolt be róla a Világgazdaság.

Bárány Donát a sérüléséről és a meccsről is nyilatkozott

A Debreceni VSC múlt vasárnap a Nyíregyházát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a keleti rangadón a vendégek szerezték meg a három pontot. A DVSC-ben két kényszerű csere is volt: előbb (a 45. percben) Adrian Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett, majd a 65. percben elhagyta a játékteret Bárány Donát is, akit Dejan Djokic váltott. 

Ezeket a fertőző betegségeket regisztrálták még Hajdú-Biharban

Az országban három betegnél, köztük két hajdú-bihari személynél mutattak ki haemorrhagiás-láz megbetegedést – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a hazai járványügyi helyzetről adott heti tájékoztatójából, azt is leírják, hol fertőződhettek meg ezzel a betegséggel. 

A vízvezeték építése fontos, de az nem a Fészek lakóparkon megy majd át

Ősszel víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak. A kivitelező a napokban szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat keltett. Széles Diána alpolgármester azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, s kiderült, szó sincs arról, hogy bármilyen vegyszer folyna a csövekben. Sima víz fog folyni, amivel majd a gyárakban a tisztított szennyvizet hígítják. 

