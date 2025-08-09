augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

2 órája

Út közben kigyulladt egy mozdony, egy hajdú-bihari vonatnál is nagy késések várhatóak

Címkék#vonat#máv#mozdony#Hajdú-Bihar

Az eset még korábban történt, de még délután is érezteti a hatását. A hajdú-bihari vonalakon egy vonatot érintett közvetlenül a tűz miatti késés.

Haon.hu

Tűz keletkezett a Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse – Aszófő között a szombati nap folyamán – számolt be a vonatot érintő esetről honlapján a MÁV.

Egy hajdú-bihari vonatot is érint
Egy hajdú-bihari vonatot is érint az eset
Forrás: Napló-archív

Mint írták, a tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta, senki nem sérült meg. Hozzátették, az észak-balatoni vonalon műszaki hiba miatt több változást is eszközöltek:

  • A Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől
  • A Záhonyból 4:45-kor Zánka-Erzsébettáborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat (Ex 16907) helyett Aszófőtől pótlóbusz közlekedik
  • A Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba induló (Hajdú-Biharon és Debrecenen át is közlekedő) Szabolcsi Tekergő (Ex 16906) csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal utazhatnak. Az utazóknak nagyobb késésre kell számítaniuk.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu