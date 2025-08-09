Út közben kigyulladt egy mozdony, egy hajdú-bihari vonatnál is nagy késések várhatóak

Tűz keletkezett a Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse – Aszófő között a szombati nap folyamán – számolt be a vonatot érintő esetről honlapján a MÁV.

Egy hajdú-bihari vonatot is érint az eset

Mint írták, a tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta, senki nem sérült meg. Hozzátették, az észak-balatoni vonalon műszaki hiba miatt több változást is eszközöltek:

A Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől

A Záhonyból 4:45-kor Zánka-Erzsébettáborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat (Ex 16907) helyett Aszófőtől pótlóbusz közlekedik

A Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba induló (Hajdú-Biharon és Debrecenen át is közlekedő) Szabolcsi Tekergő (Ex 16906) csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal utazhatnak. Az utazóknak nagyobb késésre kell számítaniuk.

