Szokatlan incidens Debrecennél, ezért állt le teljesen a vonatközlekedés

A MÁV szerdán számolt be az esetről. A vonatok közlekedése egy időre megváltozott.

Vasúti pályára belógó távközlési kábel miatt voltak fennakadások a Debrecen–Nagykereki vonalon, Debrecen és Sáránd között éppen emiatt az S506-os vonat helyett pótlóbusz közlekedett. 

A vonatok menetrendje fokozatosan áll vissza
Forrás: MW-archív

Mint azt a MÁV a honlapján közölte, a közlekedési rend 8 óra után már visszaállt az eredetibe.

