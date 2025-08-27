Szokatlan incidens Debrecennél, ezért állt le teljesen a vonatközlekedés

Vasúti pályára belógó távközlési kábel miatt voltak fennakadások a Debrecen–Nagykereki vonalon, Debrecen és Sáránd között éppen emiatt az S506-os vonat helyett pótlóbusz közlekedett.

A vonatok helyett pótlóbusz közlekedett

Forrás: MW-archív

Mint azt a MÁV a honlapján közölte, a közlekedési rend 8 óra után már visszaállt az eredetibe.

