Közlekedés

1 órája

Több vonat nem közlekedik Hajdú-Biharban! Hosszabb menetidőre is számolni kell

Változik a menetrend a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon. Több vonat nem fog közlekedni Hajú-Biharban.

Haon.hu

Augusztus 9-től 18-ig pályakarbantartás miatt változik a vonatok menetrendje – számolt be róla a MÁV. Mint írják, ez idő alatt átépítik a debreceni Huszár Gál utcai és a Lőtér utcai közúti-vasúti átjárókat. A munkálatok során megújítják az ágyazatot, a síneket, és a közúton közlekedők számára kényelmesebb, gördülékenyebb áthaladást biztosító új útburkolatot alakítunk ki.

Több vonat menetrendje is változik Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Több vonat nem közlekedik az adott időszakban

A karbantartás alatt bevezetett forgalmi változások:

  • A Nyíregyháza és Debrecen közötti személyvonatok és InterRégiók 3 perccel, az InterCityk 5 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.
  • A Debrecenből 14:03-kor és 15:03-kor, valamint a Püspökladányból 15:17-kor és 16:17-kor Záhonyba induló személyvonat (6216, 6276, 6236, 6256) nem közlekedik Debrecen és Nyíregyháza között.
  • A Záhonyból 13:03-kor és 14:03-kor Püspökladányba, valamint a 15:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6235, 6213, 6223) nem közlekedik Nyíregyháza és Debrecen között.
  • A Nyíregyházáról 20:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Tokaj IC (IC 1586) megáll Apafán, biztosítva az átszállást a Mátészalkáról 19:16-kor Debrecenbe induló személyvonatról (6311)
  • A Debrecenből 13:38-kor és 14:38-kor Záhonyba induló személyvonat (6234, 6226) csak Nyíregyházáig közlekedik.
  • A Nyíregyházáról 6:39-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5169) Tokajig 4 perccel korábban közlekedik.
  • Augusztus 9-től 17-ig a Csap felől érkező és Bécs felé továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) 5 perccel korábban közlekedik Debrecen és Keleti pályaudvar között.

Augusztus 12-én estétől 14-én reggelig a felsorolt Cívis InterRégiók helyett pótlóbusz közlekedik Kisújszállás és Püspökladány között:

  • A Nyugati pályaudvarról 20:25-kor, 21:25-kor, 22:25-kor Debrecenbe induló Cívis IR (6008, 6088, 6098) helyett, és
  • a Debrecenből 2:34-kor és 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis IR (6009, 6019) helyett.
  • Augusztus 18-án a Záhony felől érkező, Nyíregyházáról 11:37-kor Debrecenbe továbbinduló személyvonat (6247) Nyíregyházáról 8 perccel korábban indul.

A menetrendi változás érinti még:

  • A Debrecen–Mátészalka vonalon közlekedő vonatokat is, amelyek pár perccel korábban indulnak.
  • A Vásárosnaményból 14:38-kor Záhonyba, valamint a Záhonyból 15:02-kor és 19:26-kor Mátészalkára induló személyvonatokat (36816,36813, 36821) amelyek 3-3 perccel korábban indulnak.

Közúti-vasúti átjáró lezárása

Debrecenben a Huszár Gál / Ótemető utcai és Lőtér utcai vasúti átjárót az átépítés idejére teljes szélességében lezárják a közúti forgalom elől, ezért azon nem lehet áthaladni sem gyalogosan, sem kerékpárral, sem pedig gépjárművel. Lezárás a Huszár Gál utcai átjárónál augusztus 8-án 20-tól 14-én 18 óráig, a Lőtér utcai átjárónál augusztus 13-án 17 órától 19-én 18 óráig tart. A lezárás alatt kerülni a szomszédos átjárókon, illetve a Faraktár utcai felüljárón lehet. (A vasúti forgalom egy vágányon fog haladni).

Az átjárók lezárása érinti a DKV 19 és 91Y viszonylatszámú autóbusz-útvonalát, valamint a Transit 2000 Kft. által üzemeltetett Dombos–Gáspár György kert és Debrecen között közlekedő buszjárat útvonalát is.

