A tengerpartról Debrecenig meg sem állt ez a különleges vonat – fotón a szerelvény, ami már most történelem

Amint arról a héten már beszámoltunk, átadták a debreceni Macs Terminál kiegészítő részeit és a „Fatér” Kisállomást is. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára akkor úgy fogalmazott, Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezete Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb ipari intermodális termináljává vált, és fog válni a következő időszakban. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már be is futott az első koperi tehervonat a cívisváros intermodális termináljába. Mint azt az iho.hu írja, a Ghibli Kft., a GYSEV Cargo és partnereik által életre hívott járat debreceni ipari ingatlanberuházásokhoz szállított berendezéseket. A tranzitidő körülbelül egy nap.

A történelmet jelentő vonat

Forrás: GYSEV Cargo

Mint írták, az első koperi tehervonat a napokban futott be az állomásra, így ezzel közvetlen, köztes megállások nélküli összeköttetést teremtettek az Adriai-tenger és Debrecen között. Hozzátették, az új tehervonatok körülbelül egy nap alatt teszik meg az utat, az első járat korán reggel indult és másnap korán reggel érkezett meg.

Kiemelték továbbá, a fuvar nemzetközi együttműködés révén jött létre: a magyar Ghibli Kft. logisztikai vállalat az irányításért, a GYSEV Cargo a vontatásért és a debreceni logisztikai szolgáltatásokért felelt, logisztikai partnerként a marselles-i CMA CGM és a ljubljanai Adria kombi tengeri fuvarozók segédkeztek, a szlovéniai kikötőt üzemeltető Luka Koper pedig a kikötői műveleteket végezte.

Ajánljuk még: