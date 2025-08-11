Ha nincs változás, komoly gondok lesznek Hajdú-Biharban is

Egyre ritkábban esik az eső nyáron, a hőhullámok pedig szinte szezonális törzsvendégek lettek. A következmény nem marad el: szárad ki az Alföld, és benne Hajdú-Bihar. A tavaszi árvizek már évek óta elmaradnak, hiszen a hegyekben sem esik elegendő hó, amelynek olvadása korábban vízutánpótlást jelentett. A nyári záporok is leginkább felhőszakadásként érkeznek, gyorsan elfolynak a föld felszínén, alig szivárognak a földbe. Amit mi, hétköznapi emberek is érzékelünk, azt a szakemberek mérik, elemzik, és – nem mellesleg – több mint harminc éve jelzik is: ha nem lesz változás, az Alföldön komoly gondokkal kell szembenézni. A szakember szerint víztározók sokat segíthetnének.

Víztározók révén sokat lehetne segíteni a vízhiányon

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A legfontosabb kulcsszó a víztározó. A szakemberek szerint megoldást csak az hozhat, ha a folyók árhullámaiból, a nagy esőzésekből elfolyó vizekből valamit megtartunk. Víz nélkül ugyanis nincs növény, nincs állat, nincs mezőgazdaság.

A nemzeti agrárkamara már azt is javasolta, hogy a csatornákban télen is legyen víz, mert így a környező talajban legalább valami nedvesség maradna. Csakhogy a tervek nem haladnak, a nagy állami tározók nem épülnek. A folyók menti, gyengébb minőségű földeken nem kezdődtek meg a körgátas tározók kivitelezései, és még mindig csak az elvétve épülő záportározókról beszélhetünk. A Cívishír utánajárt, mit lehet tenni az Alföld kiszáradása ellen. Mikor épülnek végre a víztározók? Egyáltalán, valóban olyan súlyos a helyzet, mint azt sokan állítják?

Víztározók nélkül nem küzdhetünk az aszály ellen

Tamás János, a Debreceni Egyetem professzora szerint az Alföld kiszáradása sokrétű probléma, amelyet nem lehet csupán a klímaváltozással magyarázni. Az aszály formái – meteorológiai, hidrológiai, mezőgazdasági – mind jelen vannak, és ezek gazdasági-társadalmi következményekkel is járnak. A talajban kevesebb a nedvesség, a légköri páratartalom csökken, a felszíni és a felszín alatti vizek apadnak.

A professzor fontos különbséget tett az aszály és a vízhiány között. Előbbi természetes jelenség, utóbbi gyakran az emberi beavatkozás következménye: például, ha vízigényes növényeket termesztenek gyenge vízmegtartó képességű területen. A nyírségi homok például sokkal kevésbé tartja meg a vizet, mint a hajdúsági lösz. A növények is reagálnak: egyre északabbra tolódik a kukoricatermesztés, és a mi kiskertjeinkben megjelent a füge, ami korábban elképzelhetetlen volt.