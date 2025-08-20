37 perce
Több órán keresztül nem lesz elérhető a vízszolgáltatás Debrecen egyek részein
Több órán keresztül fognak tartani a munkálatok. Mutatjuk, miért nem lesz vízszolgáltatás Debrecenben.
A Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából a Devizép Kft. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 22-én, pénteken 8 és 11 óra között ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciós munkálatok végeznek Debrecenben, ebben az időszakban a vízszolgáltatás szünetel.
Szünetelni fog a vízszolgáltatás Debrecenben
Érintett szakaszok:
Vadliba u. Teljes hossz (Létai út – Erdei Ferenc u.)
Létai út - páros oldal 62,64,66,68,70,72,74
- páratlan oldal 57a,57b,59a,59b,61,63,65,67,69 (Vadliba u. – Lahner u.)
Hóvirág u. Teljes hossz
A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérjük és köszönjük.
