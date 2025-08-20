Több órán keresztül nem lesz elérhető a vízszolgáltatás Debrecen egyek részein

A Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából a Devizép Kft. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 22-én, pénteken 8 és 11 óra között ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciós munkálatok végeznek Debrecenben, ebben az időszakban a vízszolgáltatás szünetel.

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Debrecenben

Érintett szakaszok:

Vadliba u. Teljes hossz (Létai út – Erdei Ferenc u.)

Létai út - páros oldal 62,64,66,68,70,72,74

- páratlan oldal 57a,57b,59a,59b,61,63,65,67,69 (Vadliba u. – Lahner u.)

Hóvirág u. Teljes hossz

A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérjük és köszönjük.

