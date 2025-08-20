Több utcában is vízhiányra kell számítani egy hajdú-bihari településen

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 22-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Mikepércs település vízhálózatán vezeték kiváltási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében. A munkavégzés ideje alatt több utcán is vízhiány lesz.

A vízhiány több órán át fog tartani

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Több órán keresztül lesz vízhiány

A munkavégzéssel érintett körzetekben (Mester u. 2-10. számig, Petőfi u. 2-34. számig, Debreceni utca és a Mike Üzletház) teljes vízhiány lesz. Átmeneti elszíneződés, előfordulhat, melynek következtében a hálózati víz zavarossá válhat.

Amennyiben a meghirdetett munkálat során, bármilyen a korábban megszokott vízszolgáltatástól eltérő hatást észlelnek, azt kérik, jelezzék munkatársaiknál, akik szakszerű tájékoztatással állnak rendelkezésükre!

Ajánljuk még: