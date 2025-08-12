Teljes vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 9 és 10 óra között karbantartási munkálatokat végeznek a Pocsaj-Esztár átadási ponton, emiatt Esztár településen ebben az időszakban teljes vízhiányra kell számítani. A karbantartás ideje alatt oltóvíz sem áll majd rendelkezésre.

A vízhiány egy órán át fog tartani

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nemcsak a vízhiány okozhat problémát

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Amennyiben a karbantartási munkák után bármilyen vízszolgáltatási hibát észlelnek, azt kérik, jelezzék munkatársaiknál.

Hibabejelentés telefonszáma: +36 (52) 513536 , +36 (52) 534-510 (0-24 órás)

