Teljes vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen
Oltó víz sem áll rendelkezésre a hajdú-bihari településen. A vízhiány egy órán át fog tartani.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 9 és 10 óra között karbantartási munkálatokat végeznek a Pocsaj-Esztár átadási ponton, emiatt Esztár településen ebben az időszakban teljes vízhiányra kell számítani. A karbantartás ideje alatt oltóvíz sem áll majd rendelkezésre.
Nemcsak a vízhiány okozhat problémát
A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.
Amennyiben a karbantartási munkák után bármilyen vízszolgáltatási hibát észlelnek, azt kérik, jelezzék munkatársaiknál.
Hibabejelentés telefonszáma: +36 (52) 513536 , +36 (52) 534-510 (0-24 órás)
