Víz

3 órája

Több debreceni háztartásban nem lesz víz

Címkék#debrecen#víz#vízszolgáltatás

Több órán keresztül fognak tartani a rekonstrukciós munkálatok. Mutatjuk, miért nem lesz vízszolgáltatás Debrecenben.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 22-én, pénteken 8 és 14 óra között ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciós munkálatok végeznek Debrecenben, ebben az időszakban a vízszolgáltatás szünetel.  

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Érintett szakaszok: Galamb u. (Vágóhíd u.- Fokos u.), Csákány u. 4-6.

A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérik és köszönjük.

