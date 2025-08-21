Víz
Több debreceni háztartásban nem lesz víz
Több órán keresztül fognak tartani a rekonstrukciós munkálatok. Mutatjuk, miért nem lesz vízszolgáltatás Debrecenben.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 22-én, pénteken 8 és 14 óra között ivóvíz bekötővezeték rekonstrukciós munkálatok végeznek Debrecenben, ebben az időszakban a vízszolgáltatás szünetel.
Érintett szakaszok: Galamb u. (Vágóhíd u.- Fokos u.), Csákány u. 4-6.
A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérik és köszönjük.
