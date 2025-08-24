1 órája
Ha elmulasztottad a virágkarnevál közönségkedvencét megnézni, itt bepótolhatod!
Jó hírt közölt az egyik debreceni intézmény. „Az ölelés ereje” náluk lesz még egy hónapig.
A Sziget-kék Tematikus Parkban egy hónapon keresztül megcsodálható lesz a Virágkarnevál közönségdíjas kocsija, „Az ölelés ereje – Debrecen virágba borult szíve” elnevezésű alkotás – tudatta a Park üzemeltetője, a debreceni állatkert a közösségi oldalán.
