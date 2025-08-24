augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Virágkarnevál

1 órája

Ha elmulasztottad a virágkarnevál közönségkedvencét megnézni, itt bepótolhatod!

Címkék#virágkarnevál#Sziget-kék#virágkocsi#ölelés

Jó hírt közölt az egyik debreceni intézmény. „Az ölelés ereje” náluk lesz még egy hónapig.

Haon.hu

A Sziget-kék Tematikus Parkban egy hónapon keresztül megcsodálható lesz a Virágkarnevál közönségdíjas kocsija, „Az ölelés ereje – Debrecen virágba borult szíve” elnevezésű alkotás – tudatta a Park üzemeltetője, a debreceni állatkert a közösségi oldalán.

„Az ölelés ereje” már az új helyén van
Forrás: Zoo Debrecen Facebook-oldala

A kocsit a debreceniek közösségi munkában díszítették fel, és már az alkotás is igen népszerű műveletnek bizonyult. Arról, hogy miért jött létre a kocsi, itt írtunk:

A díszítői mellett a debreceni virágkarnevál nézőinek körében is hatalmas sikert aratott az új virágkocsi; annyira, hogy a közönség a legszebbnek szavazta meg:

Ha pedig lemaradtál a felvonulásról, galériánkkal bepótolhatod a látványt:

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonulása

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu