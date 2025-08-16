35 perce
A hangulat már karneváli, készülnek az első virágkocsik Debrecenben! – fotó
Javában zajlik már a felkészülés a város messze földön híres fesztiváljára. Pénteken megkezdték a virágkarneváli kocsik díszítését Debrecenben.
Elindult a közösségi virágkocsi díszítése a Dósa nádor téren, minden nap 15 és 17 óra között, egészen augusztus 19-ig! – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, pénteken már egy virágkocsi alapját színezték, az előre megrajzolt minták kifestésével kezdődött a közös munka. Azt is megjegyezte, hogy akik otthon gondozzák a karneválra szánt cserepes virágaikat, 19-én helyezhetik el azokat a virágkarneváli kocsin.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt alkossunk, díszítsünk és részesei legyünk az ünnepnek, hiszen Debrecen mindenkié, a karnevál pedig nemcsak látvány, hanem közös élmény is, mely rólunk szól!
– fogalmazott Széles Diána.
