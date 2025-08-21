3 órája
Ha nem velem történik, el sem hiszem! – két buszos olyat tett a Virágkarneválon, amit nem hagyhatott szó nélkül a kisgyermekes édesanya!
A megható történetről egy édesanya számolt be.
Megható történetet osztott meg egy édesanya a Debrecenben hallottam Facebook-csoportban: a DKV forgalomirányítói és egy buszsofőr különjáratot indítottak, hogy kisgyermekével ne kelljen gyalog hazamenniük a Debreceni Virágkarnevál után.
Az édesanya és lánya lekésték az utolsó járatot a Virágkarnevál után
A bejegyzés szerint augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarnevál programjait követően a család lekéste az utolsó járatot.
A forgalomirányítók és a sofőr azonban nem hagyták cserben őket: este 23 órakor külön buszt indítottak, hogy az édesanya 5 éves kislányának ne kelljen hosszasan gyalogolnia.
Ha nem velem történik, el sem hiszem. Nagyon hálásak vagyunk és köszönjük még egyszer!
– írta az édesanya a csoportban, hozzátéve, hogy a gesztus nagy örömet és megnyugvást jelentett számukra a hosszú nap után.
A történet a közösségi oldalon gyorsan nagy figyelmet kapott, sokan méltatták a DKV dolgozóinak emberségét és segítőkészségét.
