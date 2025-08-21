Ha nem velem történik, el sem hiszem! – két buszos olyat tett a Virágkarneválon, amit nem hagyhatott szó nélkül a kisgyermekes édesanya!

Megható történetet osztott meg egy édesanya a Debrecenben hallottam Facebook-csoportban: a DKV forgalomirányítói és egy buszsofőr különjáratot indítottak, hogy kisgyermekével ne kelljen gyalog hazamenniük a Debreceni Virágkarnevál után.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az édesanya és lánya lekésték az utolsó járatot a Virágkarnevál után

A bejegyzés szerint augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarnevál programjait követően a család lekéste az utolsó járatot.

A forgalomirányítók és a sofőr azonban nem hagyták cserben őket: este 23 órakor külön buszt indítottak, hogy az édesanya 5 éves kislányának ne kelljen hosszasan gyalogolnia.

Ha nem velem történik, el sem hiszem. Nagyon hálásak vagyunk és köszönjük még egyszer!

– írta az édesanya a csoportban, hozzátéve, hogy a gesztus nagy örömet és megnyugvást jelentett számukra a hosszú nap után.

A történet a közösségi oldalon gyorsan nagy figyelmet kapott, sokan méltatták a DKV dolgozóinak emberségét és segítőkészségét.

