Frissítve! Elhárították a hibát, újra teljes vonalon jár a debreceni 2-es villamos

Helyreállt a 2-es villamosok közlekedése vasárnap 11 óra magasságában, ekkorra fejeződött be ugyanis a korábban meghibásodott jármű műszaki mentése így a 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.

Több szakaszon közlekednek a villamosok

Forrás: Napló-archív

Mint ahogy azt előzőleg megírtuk, meghibásodott egy villamos Debrecenben, a 2-es vonalon – számolt be róla a DKV. A műszaki mentés ideje alatt, a járatok három szakaszban, a Nagyállomás – Kálvin tér között, a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) – Szent László Görögkatolikus Gimnázium között, valamint a Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Doberdó utca között közlekedtek. Az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegy átszállás után is használható volt, azonban azt minden járművön érvényesíteni kellett.

