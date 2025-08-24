augusztus 24., vasárnap

2 órája

Frissítve! Elhárították a hibát, újra teljes vonalon jár a debreceni 2-es villamos

Címkék#DKV#Debrecen#villamos

Érdemes figyelnie a közlekedőknek. Meghibásodás miatt több szakaszban járnak a villamosok.

Haon.hu

Helyreállt a 2-es villamosok közlekedése vasárnap 11 óra magasságában, ekkorra fejeződött be ugyanis a korábban meghibásodott jármű műszaki mentése így a 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek. 

20240226-2-es-villamos-Debrecen-KA_4
Több szakaszon közlekednek a villamosok
Forrás: Napló-archív

Mint ahogy azt előzőleg megírtuk, meghibásodott egy villamos Debrecenben, a 2-es vonalon – számolt be róla a DKV. A műszaki mentés ideje alatt, a járatok három szakaszban, a Nagyállomás – Kálvin tér között, a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) – Szent László Görögkatolikus Gimnázium között, valamint a Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Doberdó utca között közlekedtek. Az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegy átszállás után is használható volt, azonban azt minden járművön érvényesíteni kellett.

