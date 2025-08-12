augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

57 perce

Változik a villamosközlekedés a Virágkarnevál idején Debrecenben, mutatjuk a részleteket!

Címkék#DKV#debreceni virágkarnevál#Virágkarnevál#DKV Zrt.#Debrecen#közlekedési rend

A Debreceni Virágkarnevál hetében módosul a DKV menetrendje. Az 1-es és 2-es villamosok közlekedésében jelentős változások lesznek.

Haon.hu

A 2025. augusztus 15–19. között zajló Debreceni Virágkarnevál kísérőprogramjai miatt több napon és időszakban is módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. A Debreceni Közlekedési Vállalat közleménye szerint a Kossuth téri rendezvények idején a villamosok több szakaszban közlekednek, a Városháza és a Kálvin tér között pedig bizonyos időpontokban teljesen szünetel majd  közlekedés.

villamosközlekedés
A Debreceni Virágkarnevál kísérőprogramjai miatt több napon és időszakban módosul a villamosközlekedés
Forrás:  Napló-archív

Főbb változások a villamosközlekedésben

2025. augusztus 15-én pénteken, 16-án szombaton, valamint augusztus 18-án hétfőn 20 órától, a rendezvények végéig, 23:00 óráig a villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér megállók között közlekednek. A Városháza és a Kálvin tér között a fenti időpontokban szünetel a villamosközlekedés. 

2025. augusztus 17-én, vasárnap 19.30 és 21.30 között, a Night Ride felvonulás végéig a villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kölcsey Központ – Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Kölcsey Központ és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Doberdó utca – Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállók között közlekednek.

Augusztus 17-én, vasárnap 19.30 és 21.30 között az 1-es vonalon szünetel a villamosközlekedés, helyette 1V jelzéssel villamospótló autóbuszok közlekednek a Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Hatvan utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút – Nagyerdei körút – Nagyerdei körút (körforgalom), visszafordul – Nagyerdei körút – Egyetem sugárút – Bethlen utca – Hatvan utca –Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás útvonalon. 

Az 1V jelzésű villamospótló autóbuszok az alábbi megállóhelyeken végeznek utascserét:

Nagyállomás (10-es autóbusz felszállóhely), Barna utca, Antall József utca, Tisza István utca, Hatvan utca, Kölcsey Központ (Bethlen utca), Honvéd utca, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Egyetem tér, Egyetem, Klinikai Központ Nagyerdei Campus (villamos megállóhely), Egyetem (villamos megállóhely), Egyetem tér, Nagy Lajos király tér, Egyetem sugárút, Honvéd utca, Jókai utca, Hatvan utca, Tisza István utca, Antall József utca, MÁV-rendelő, Nagyállomás (5-ös trolibusz megállóhely).

2025. augusztus 17-én, vasárnap 21.30 és 23 óra között, a rendezvények végéig, a villamosok a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér megállók között közlekednek. A Városháza és a Kálvin tér között a fenti időpontban szünetel a villamosközlekedés. 

2025. augusztus 19-én, kedden 17 és 23 óra között, a rendezvények végéig,a villamosok a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér megállók között közlekednek. A Városháza és a Kálvin tér között a fenti időpontban szünetel a villamosközlekedés. 

A megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, azonban minden járművön külön érvényesíteni kell azokat. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu