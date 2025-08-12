Változik a villamosközlekedés a Virágkarnevál idején Debrecenben, mutatjuk a részleteket!

A 2025. augusztus 15–19. között zajló Debreceni Virágkarnevál kísérőprogramjai miatt több napon és időszakban is módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. A Debreceni Közlekedési Vállalat közleménye szerint a Kossuth téri rendezvények idején a villamosok több szakaszban közlekednek, a Városháza és a Kálvin tér között pedig bizonyos időpontokban teljesen szünetel majd közlekedés.

Főbb változások a villamosközlekedésben

2025. augusztus 15-én pénteken, 16-án szombaton, valamint augusztus 18-án hétfőn 20 órától, a rendezvények végéig, 23:00 óráig a villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér megállók között közlekednek. A Városháza és a Kálvin tér között a fenti időpontokban szünetel a villamosközlekedés.

2025. augusztus 17-én, vasárnap 19.30 és 21.30 között, a Night Ride felvonulás végéig a villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, valamint a Kölcsey Központ – Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Kölcsey Központ és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium – Doberdó utca – Szent László Görögkatolikus Gimnázium megállók között közlekednek.

Augusztus 17-én, vasárnap 19.30 és 21.30 között az 1-es vonalon szünetel a villamosközlekedés, helyette 1V jelzéssel villamospótló autóbuszok közlekednek a Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Hatvan utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút – Nagyerdei körút – Nagyerdei körút (körforgalom), visszafordul – Nagyerdei körút – Egyetem sugárút – Bethlen utca – Hatvan utca –Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás útvonalon.

Az 1V jelzésű villamospótló autóbuszok az alábbi megállóhelyeken végeznek utascserét:

Nagyállomás (10-es autóbusz felszállóhely), Barna utca, Antall József utca, Tisza István utca, Hatvan utca, Kölcsey Központ (Bethlen utca), Honvéd utca, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Egyetem tér, Egyetem, Klinikai Központ Nagyerdei Campus (villamos megállóhely), Egyetem (villamos megállóhely), Egyetem tér, Nagy Lajos király tér, Egyetem sugárút, Honvéd utca, Jókai utca, Hatvan utca, Tisza István utca, Antall József utca, MÁV-rendelő, Nagyállomás (5-ös trolibusz megállóhely).