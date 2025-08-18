augusztus 18., hétfő

Csökkentik a debreceni villamosok sebességét, de jó okuk van rá!

Rengeteg programnak ad otthont a karneváli héten Debrecen. A belvárosban egyebek mellett 3x3-as kosárlabda tornát is rendeznek.

Haon.hu

A DKV Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 20-án, szerdán a debreceni 3x3-as kosárlabda torna miatt ideiglenesen lassítják a villamosközlekedést a belvárosban. Azt írták, a járművek a rendezvény helyszínének környezetében csak csökkentett sebességgel haladhatnak, emiatt az érintett járatok menetideje néhány perccel hosszabb lehet.

Szerdán a 3x3-as kosárlabda torna miatt ideiglenesen lassabb lesz a villamosközlekedés a belvárosban
Szerdán a 3x3-as kosárlabda torna miatt ideiglenesen lassabb lesz a villamosközlekedés a belvárosban
Forrás:  Napló-archív

A rendezvényt követően helyreáll a villamosközlekedés

A közlekedési társaság kéri az utasok türelmét és megértését, valamint javasolja, hogy aki teheti, számoljon hosszabb menetidővel az utazása során. A forgalom a rendezvény végét követően

 a megszokott menetrend és sebesség szerint áll helyre.

