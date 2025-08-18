2 órája
Csökkentik a debreceni villamosok sebességét, de jó okuk van rá!
Rengeteg programnak ad otthont a karneváli héten Debrecen. A belvárosban egyebek mellett 3x3-as kosárlabda tornát is rendeznek.
A DKV Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 20-án, szerdán a debreceni 3x3-as kosárlabda torna miatt ideiglenesen lassítják a villamosközlekedést a belvárosban. Azt írták, a járművek a rendezvény helyszínének környezetében csak csökkentett sebességgel haladhatnak, emiatt az érintett járatok menetideje néhány perccel hosszabb lehet.
A rendezvényt követően helyreáll a villamosközlekedés
A közlekedési társaság kéri az utasok türelmét és megértését, valamint javasolja, hogy aki teheti, számoljon hosszabb menetidővel az utazása során. A forgalom a rendezvény végét követően
a megszokott menetrend és sebesség szerint áll helyre.
Ajánljuk még:
Személyvonatba rohant a tehervonat Hajdú-Biharban, kiderült, mekkorát hibázott a mozdonyvezető – fotókkal, videóval
A pályáról vitte le a mentő a hajdú-bihari focistát, új információk érkeztek az állapotáról!