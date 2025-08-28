18 perce
10 szoba és saját medence: videón az eladó debreceni luxusvilla, ilyet az országban is alig látni
Ilyen ingatlant nem minden nap lehet vásárolni. A villa Debrecen egyik legnépszerűbb részén, a Nagyerdőben fekszik.
Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben – írta a Világgazdaság a Facebookra feltöltött ingatlanhirdetés alapján.
Igazi ritkaság a debreceni Hoffer Villa
A 433 m² alapterületű, nappali plusz 10 szobás, hatalmas belmagasságú és saját medencével rendelkező ingatlan már várja új tulajdonosát. A debreceni Nagyerdő legértékesebb részén álló villa Sajó István, világhírű műépítész tervei alapján készült el 1933 és 1934 folyamán. Az ő épületeit többek között New York, Chichago vagy Miami utcáin is láthatjuk.
Nem is kell mondani, hogy értéktartó ereje miatt egy megismételhetetlen lehetőség, így akár kiváló befektetés is lehet a felbecsülhetetlen értékű ingatlan.
A telekről videó is készült, amelyet az ingatlaniroda Facebookon osztott meg az érdeklődőkkel:
A teljes cikket ide kattintva lehet elolvasni.
