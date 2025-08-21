3 órája
Hatalmas, veszélyes tárgyat találtak a hajdú-bihari hídnál, az egész területet elszigetelték
A héten már találtak egyet. Az újirázi Körös-Híd lábánál találták a világháborús robbanószerkezet.
Csütörtökön az újirázi Körös-híd lábánál egy 10kg-os világháborús robbanószerkezet került elő az alacsony vízállásnak köszönhetően – számolt be róla a közösségi oldalán, Furák Károly.
Újiráz polgármestere nyomatékosan kéri, hogy a szalaggal jelölt területet ne közelítsék meg!
Robbanóeszközt találtak Debrecenben
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárta a környéket. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet. A teljes cikk itt olvasható:
100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal
Ajánljuk még:
Családi vacsorára mentek a debreceni étterembe, nem hittek a szemüknek, amikor már a számlát is kifizették
Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!