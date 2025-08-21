Hatalmas, veszélyes tárgyat találtak a hajdú-bihari hídnál, az egész területet elszigetelték

Csütörtökön az újirázi Körös-híd lábánál egy 10kg-os világháborús robbanószerkezet került elő az alacsony vízállásnak köszönhetően – számolt be róla a közösségi oldalán, Furák Károly.

Világháborús robbanószerkezet találtak Újirázon

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Újiráz polgármestere nyomatékosan kéri, hogy a szalaggal jelölt területet ne közelítsék meg!

Robbanóeszközt találtak Debrecenben

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárta a környéket. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.