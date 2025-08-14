Ekkor szállítják el a viharban keletkezett zöldhulladékot Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan végzi a 2025. július 7-8-i, Debrecen városában eddig soha nem látott léptékben pusztító, elemi erejű viharok okozta károk felszámolását a közterületeken, ahol rendkívüli mennyiségű zöldhulladék keletkezett. A károk volumenét mutatja, hogy a viharok napjától kezdően jelenleg is folyamatosak a kárfelszámolási munkák, a város zöldfelületeinek megtisztítása hetek óta tart, több száz helyszínen történt fakárelhárítás, extrém mennyiségű zöldhulladék képződött – több ezer köbméternyi zöldhulladékot szállítottak el a közterületekről. A viharkár-felszámolás szállítási munkái a végükhöz közelítenek – közölte portálunkkal a város önkörmányzata.

A végéhez közelít a júliusi viharkárok felszámolása Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Hozzáteszik, ezzel együtt ugyancsak folyamatos a magánterületeken történt viharkárból keletkezett, az ingatlanok előtti közterületeken elhelyezett nagyméretű ágak, gallyak, fahulladék elszállítása is, ahogyan azt a július 10-én megjelent közleményben hírül adta az önkormányzat. A viharkárok mértékének rendkívüliségéből fakadóan a tervezett július végi elszállítási befejezéshez képest a munkák jelenleg is folynak annak érdekében, hogy a lakosság megsegítésére a viharkárból származó minden zöldhulladékot elszállítsunk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy önkormányzatunk a 2025. augusztus 15-ig az ingatlanok elé kihelyezett, júliusi viharkárból származó, magánterületen keletkezett nagyméretű ágakat, gallyakat, fahulladékot szállítja el. A kihelyezett zöldhulladékot a polgármesteri hivatal zöldterületi osztályának szakemberei fényképes dokumentációval felmérik, és pontos nyilvántartás alapján az augusztus 15-ig kihelyezett fahulladék elszállításáról augusztus 31-ig gondoskodnak

- tették hozzá.

