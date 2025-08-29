augusztus 29., péntek

2 órája

Már kint van a riasztás! Ekkora vihar csaphat le Hajdú-Biharra a hétvégén

Nagy esőfelhők érkeznek hamarosan Hajdú-Bihar fölé! Tartogathat még meglepetéseket a vihar hétvégén.

Haon.hu

Zivatarokkal érkezik meg a hétvége Hajdú-Biharba is. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint számos helyen számíthatunk viharra, az elsődleges veszélyforrást a villámlás fogja jelenteni. Emellett esetenként számíthatunk szélerősödésre és akár jégeső is előfordulhat. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 23 és 30 fok közé fog visszaesni – olvasható az időkép.hu előrejelzéséből.

Hamarosan érkeznek a viharfelhők, mutatjuk hogy alakul az időjárás hétvégén Hajdú-Biharban!
Forrás:  Napló-archív

Szombaton megérkezik a vihar 

A HungaroMet adatai szerint szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont még ekkortól fokozódik. Az érkező hidegfront miatt gyakran lesz fölöttünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok délelőtt, főleg keleten fordulhatnak elő. A változó irányú szél zivatarok idején erős, viharos lehet, egyébként csak időnként élénkülhet meg. Hajnalban 15-23, napközben az ország nagy részén 23-29 fok várható; a tartósabban csapadékos helyeken 21-22, míg keleti határ közelében 30-33 fokra készülhetünk – áll az Időképen.

Egész Hajdú-Bihar vármegyében első fokú riasztás van érvényben a hétvégén!

Vasárnap mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár

A középső és keleti tájakon vasárnap még többfelé lehet eső, zápor és zivatar, majd délutántól már egyre kisebb területet fog érinteni a csapadék. A Dunántúlon és északkeleten élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. A csúcshőmérséklet Hajdú-Bihar vármegyében 23 és 30 fok között alakul. A felhőzet időközben nyugat felől szakadozni fog, itt már akár fokozatosan egyre több napsütésre is számíthatunk.

