Óriási károkat okozott a vihar — számos hajdú-bihari iskola is érintett!
Több tízmillióra tehetőek a károk. Az órási vihar Debrecen számos iskolaépületében is komoly sérüléseket okozott.
Nem telt eseménytelenül a nyári szünet – többek közt épületeket is rongált a vihar Debrecenben és környékén. 430 tankerületi iskola épületében okozott kisebb-nagyobb károkat az óriási vihar 2025. július 7-én, melynek értéke a 620 millió forintot is elérte – osztotta meg közösségi oldalán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az országos adatokat augusztus 13-án.
Kiszámíthatatlan a nyári időjárás Debrecenben és térségében. Három hajdú-bihari tankerületből kettő volt érintett a vihar okozta problémákban: összesen 50 iskola épülete rongálódott meg, a teljes kár becsült értéke pedig 61 millió 850 ezer forintra tehető – tudtuk meg érdeklődésünkre a tankerületek által megküldött válaszokból.
Ilyen károkat okozott a vihar Debrecenben és környékén
Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy az általuk fenntartott intézmények közül összesen 15 iskolaépület rongálódott meg. A károk jellemzően ablaktörésből, beázásból és tetőrongálásból adódtak, de több intézmény udvarán a vihar letörte a fák ágait is, amelyek sok helyen okoztak kárt a kerítésekben, valamint az épületek homlokzatában. Előfordult olyan eset is, ahol a napelem rongálódott meg, illetve a telefonvonal légvezetéke szakadt el.
A teljes kár becsült értéke 31 millió 850 ezer forint. A legsúlyosabban a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium érintett, itt a vihar a csarnok tetején az oldalszegő lemezt bontotta meg.
A vihar okozta problémák helyreállítása jelenleg is zajlik, a zavartalan iskolakezdést azonban minden intézményben biztosítani fogják – emelte ki Türk László.
Ezek az iskolák érintettek a viharkárokban a tankerületben:
- Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
- Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
- Debreceni Dózsa György Általános Iskola
- Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
- Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
- Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabó Kálmán utca 35-37 .szám alatti telephelye
- Gulyás Pál Kollégium
- Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
- Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
- Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
- Lilla Téri Általános Iskola
- Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
- Tóth Árpád Gimnázium
A debreceni károkról készült képeink:
Egész Debrecenben hatalmas károkat okozott a keddi viharFotók: Czinege Melinda
A berettyóújfalui tankerületet is sújtotta a vihar
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolaépületekben a vihar által összesen 35 épületben keletkezett kár, melynek értéke elérte a 30 millió forintot – tudatta Majosi Pálma tankerületi igazgató:
28 esetben a tetőfedést bontotta meg a szél, 11 intézménynél kidőlt fák és letört faágak rongálták meg az épületeket és kerítéseket, 4 iskolánál pedig mindkét káresemény bekövetkezett.
A legsúlyosabb gondok itt a Sápon és Bihartordán található tornatermekben keletkeztek. A kisebb javítások az elmúlt hetekben már megtörténtek, a nagyobb munkálatokat pedig szeptember közepéig tervezik befejezni. Biztosítottak emellett arról is, hogy az iskolakezdést ez sehol sem fogja akadályozni.
A sérült iskolaépületek településenként:
- Berettyóújfalu: Arany János Kollégium, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, József Attila Általános Iskola
- Derecske: Bocskai István Általános Iskola Tépei Tagiskola
- Konyár: II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
- Hajdúszovát: Diószegi Lajos Általános Iskola
- Ebes: Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Hajdúszoboszló: Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI, Bárdos Lajos Általános Iskola, Szép Ernő Kollégium, Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Pávai Vajna Ferencz Általános Iskola
- Kaba: Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Tetétlen: Zichy Géza Tagiskola
- Földes: Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Hajdúbagos: Sinay Miklós Tagiskola
- Hosszúpályi: Irinyi József Általános Iskola
- Hencida: Csere-erdő Általános Iskola
- Gáborján: Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjánban
- Szentpéterszeg: Fekete Borbála Általános Iskola
- Mikepércs: Hunyadi János Általános Iskola
- Bihartorda: Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai Tagintézménye
- Sárrétudvari: Jókai Mór Általános Iskola
- Sáp: Ökrös István Tagiskola
- Biharnagybajom: Szűcs Sándor Általános Iskola
- Szerep: Kelemen János Általános Iskola
A Hajdúböszörményi Tankerületi Központtól úgy nyilatkoztak, hogy náluk egyik intézményben sem keletkezett júliusban olyan viharkár, amely biztosítási ügyintézést igényelt volna.
Ebben a cikkben foglaltuk össze, milyen károkat okozott a kétnapos vihar Hajdú-Biharban:
Több száz fotón a kétnapos pusztítás – összegyűjtöttük a legmegrázóbb felvételeket
