augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Viharkárok

2 órája

Óriási károkat okozott a vihar — számos hajdú-bihari iskola is érintett!

Címkék#vihar#Maruzsa Zoltán#iskola#tankerületi központ#időjárás#viharkár#Hajdú-Bihar

Több tízmillióra tehetőek a károk. Az órási vihar Debrecen számos iskolaépületében is komoly sérüléseket okozott.

Haon.hu

Nem telt eseménytelenül a nyári szünet – többek közt épületeket is rongált a vihar Debrecenben és környékén. 430 tankerületi iskola épületében okozott kisebb-nagyobb károkat az óriási vihar 2025. július 7-én, melynek értéke a 620 millió forintot is elérte – osztotta meg közösségi oldalán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az országos adatokat augusztus 13-án.

Számos helyen okozott károkat a vihar Debrecenben és környékén
Számos helyen okozott károkat a vihar Debrecenben és környékén
Forrás: Napló-arhcív

Kiszámíthatatlan a nyári időjárás Debrecenben és térségében. Három hajdú-bihari tankerületből kettő volt érintett a vihar okozta problémákban: összesen 50 iskola épülete rongálódott meg, a teljes kár becsült értéke pedig 61 millió 850 ezer forintra tehető – tudtuk meg érdeklődésünkre a tankerületek által megküldött válaszokból.

Ilyen károkat okozott a vihar Debrecenben és környékén

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy az általuk fenntartott intézmények közül összesen 15 iskolaépület rongálódott meg. A károk jellemzően ablaktörésből, beázásból és tetőrongálásból adódtak, de több intézmény udvarán a vihar letörte a fák ágait is, amelyek sok helyen okoztak kárt a kerítésekben, valamint az épületek homlokzatában. Előfordult olyan eset is, ahol a napelem rongálódott meg, illetve a telefonvonal légvezetéke szakadt el.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A teljes kár becsült értéke 31 millió 850 ezer forint. A legsúlyosabban a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium érintett, itt a vihar a csarnok tetején az oldalszegő lemezt bontotta meg. 

A vihar okozta problémák helyreállítása jelenleg is zajlik, a zavartalan iskolakezdést azonban minden intézményben biztosítani fogják – emelte ki Türk László.

Ezek az iskolák érintettek a viharkárokban a tankerületben:

  • Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
  • Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
  • Debreceni Dózsa György Általános Iskola
  • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
  • Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
  • Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabó Kálmán utca 35-37 .szám alatti telephelye
  • Gulyás Pál Kollégium
  • Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
  • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
  • Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
  • Lilla Téri Általános Iskola
  • Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
  • Tóth Árpád Gimnázium

A debreceni károkról készült képeink:

Egész Debrecenben hatalmas károkat okozott a keddi vihar

Fotók: Czinege Melinda

A berettyóújfalui tankerületet is sújtotta a vihar

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolaépületekben a vihar által összesen 35 épületben keletkezett kár, melynek értéke elérte a 30 millió forintot – tudatta Majosi Pálma tankerületi igazgató: 

28 esetben a tetőfedést bontotta meg a szél, 11 intézménynél kidőlt fák és letört faágak rongálták meg az épületeket és kerítéseket, 4 iskolánál pedig mindkét káresemény bekövetkezett.

A legsúlyosabb gondok itt a Sápon és Bihartordán található tornatermekben keletkeztek. A kisebb javítások az elmúlt hetekben már megtörténtek, a nagyobb munkálatokat pedig szeptember közepéig tervezik befejezni. Biztosítottak emellett arról is, hogy az iskolakezdést ez sehol sem fogja akadályozni.

A sérült iskolaépületek településenként:

  • Berettyóújfalu: Arany János Kollégium, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, József Attila Általános Iskola
  • Derecske: Bocskai István Általános Iskola Tépei Tagiskola
  • Konyár: II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
  • Hajdúszovát: Diószegi Lajos Általános Iskola
  • Ebes: Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Hajdúszoboszló: Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI, Bárdos Lajos Általános Iskola, Szép Ernő Kollégium, Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Pávai Vajna Ferencz Általános Iskola
  • Kaba: Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Tetétlen: Zichy Géza Tagiskola
  • Földes: Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Hajdúbagos: Sinay Miklós Tagiskola
  • Hosszúpályi: Irinyi József Általános Iskola
  • Hencida: Csere-erdő Általános Iskola
  • Gáborján: Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjánban
  • Szentpéterszeg: Fekete Borbála Általános Iskola
  • Mikepércs: Hunyadi János Általános Iskola
  • Bihartorda: Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai Tagintézménye
  • Sárrétudvari: Jókai Mór Általános Iskola
  • Sáp: Ökrös István Tagiskola
  • Biharnagybajom: Szűcs Sándor Általános Iskola
  • Szerep: Kelemen János Általános Iskola

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központtól úgy nyilatkoztak, hogy náluk egyik intézményben sem keletkezett júliusban olyan viharkár, amely biztosítási ügyintézést igényelt volna. 

Ebben a cikkben foglaltuk össze, milyen károkat okozott a kétnapos vihar Hajdú-Biharban:

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu