Óriási károkat okozott a vihar — számos hajdú-bihari iskola is érintett!

Nem telt eseménytelenül a nyári szünet – többek közt épületeket is rongált a vihar Debrecenben és környékén. 430 tankerületi iskola épületében okozott kisebb-nagyobb károkat az óriási vihar 2025. július 7-én, melynek értéke a 620 millió forintot is elérte – osztotta meg közösségi oldalán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az országos adatokat augusztus 13-án.

Számos helyen okozott károkat a vihar Debrecenben és környékén

Forrás: Napló-arhcív

Kiszámíthatatlan a nyári időjárás Debrecenben és térségében. Három hajdú-bihari tankerületből kettő volt érintett a vihar okozta problémákban: összesen 50 iskola épülete rongálódott meg, a teljes kár becsült értéke pedig 61 millió 850 ezer forintra tehető – tudtuk meg érdeklődésünkre a tankerületek által megküldött válaszokból.

Ilyen károkat okozott a vihar Debrecenben és környékén

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy az általuk fenntartott intézmények közül összesen 15 iskolaépület rongálódott meg. A károk jellemzően ablaktörésből, beázásból és tetőrongálásból adódtak, de több intézmény udvarán a vihar letörte a fák ágait is, amelyek sok helyen okoztak kárt a kerítésekben, valamint az épületek homlokzatában. Előfordult olyan eset is, ahol a napelem rongálódott meg, illetve a telefonvonal légvezetéke szakadt el.

A teljes kár becsült értéke 31 millió 850 ezer forint. A legsúlyosabban a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium érintett, itt a vihar a csarnok tetején az oldalszegő lemezt bontotta meg.

A vihar okozta problémák helyreállítása jelenleg is zajlik, a zavartalan iskolakezdést azonban minden intézményben biztosítani fogják – emelte ki Türk László.

Ezek az iskolák érintettek a viharkárokban a tankerületben:

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Debreceni Dózsa György Általános Iskola

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabó Kálmán utca 35-37 .szám alatti telephelye

Gulyás Pál Kollégium

Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

Lilla Téri Általános Iskola

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

Tóth Árpád Gimnázium

A debreceni károkról készült képeink: