Hatalmas pusztítást okozott Debrecenben a vihar, az államhoz fordul az önkormányzat

Egy ilyen viharra nem tud felkészülni egy város

Bizonyos médiumok a város felelősségét firtatták a viharkárok kapcsán. Szerintem ez politikushoz méltatlan; egy város nem tud felkészülni olyan viharra, mint ami volt

– jelentette ki Pákh Károly. Megjegyezte: rendkívül saras volt az eső.

Papp László egyetértett azzal, hogy 130 km/órás szélre nem lehet felkészülni. Példaként elmondta, a Homok utcán volt egy súlyos fakidőlés, itt a felsővezeték miatti gallyazás következtében a fák nagyon féloldalasak, így sérülékenyebbek.

Rengeteg fa dőlt ki a július eleji vihar következtében

Forrás: Napló-archív

Kuhn András debreceni főkertész kifejtette, több szempont játszott közre fadőlésekben.

A kidőlt fák 60 százaléka egészséges volt, de ezt a szelet ők sem bírták. 25-30 százalékuknak rejtett hibája volt, jellemzően belső korhadás fent a koronában. Továbbá a fent említett módon végzett gallyazás, vagy más ok miatti rossz állapot járult hozzá a kidőléshez.

Beszámolt arról, hogy előremutató vizsgálatok már korábban megindultak: a város összes fáját szkennelik, felmérik, összevetik az épületállománnyal és szélmodellezést végeznek (ez azért is fontos, mert a 130 km/órás szél a nagy házak közelében 150 km/órás is lehet). Ezen kockázatelemzés alapján végezhetnek majd szükésges beavatkozásokat a fákon.

Katona Erzsébet (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott mindazoknak, akik dolgoztak, és néhol még ma is dolgoznak a viharkárok helyreállításán.