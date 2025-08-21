37 perce
Hatalmas pusztítást okozott Debrecenben a vihar, az államhoz fordul az önkormányzat
200 ember és 70 jármű dolgozott, 32 cég, vállalkozás és szervezet vett részt a kárfelszámolásban. Az államhoz fordul Debrecen a július eleji vihar okozta károk felszámolása miatt.
Vis maior pályázatot nyújt be a debreceni önkormányzat a július 7-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítására. Az elemi erejű vihar több száz helyszínen okozott károkat a városban, a védekezés és helyreállítás költsége meghaladja a 325 millió forintot. A támogatási igényt augusztus 21-én tárgyalta a debreceni közgyűlés. Az ülésen a debreceni főkertész adott magyarázatot arra, milyen szempontok játszottak közre a fakidőlésekben.
Döntött a közgyűlés arról, hogy 227 millió 850 ezer forint támogatást igényel a kormánytól a július eleji pusztító vihar utáni helyreállításra.
Az államhoz fordul Debrecen, több mint 200 millió forint támogatást igényel
Egy ilyen viharra nem tud felkészülni egy város
Bizonyos médiumok a város felelősségét firtatták a viharkárok kapcsán. Szerintem ez politikushoz méltatlan; egy város nem tud felkészülni olyan viharra, mint ami volt
– jelentette ki Pákh Károly. Megjegyezte: rendkívül saras volt az eső.
Papp László egyetértett azzal, hogy 130 km/órás szélre nem lehet felkészülni. Példaként elmondta, a Homok utcán volt egy súlyos fakidőlés, itt a felsővezeték miatti gallyazás következtében a fák nagyon féloldalasak, így sérülékenyebbek.
Kuhn András debreceni főkertész kifejtette, több szempont játszott közre fadőlésekben.
A kidőlt fák 60 százaléka egészséges volt, de ezt a szelet ők sem bírták. 25-30 százalékuknak rejtett hibája volt, jellemzően belső korhadás fent a koronában. Továbbá a fent említett módon végzett gallyazás, vagy más ok miatti rossz állapot járult hozzá a kidőléshez.
Beszámolt arról, hogy előremutató vizsgálatok már korábban megindultak: a város összes fáját szkennelik, felmérik, összevetik az épületállománnyal és szélmodellezést végeznek (ez azért is fontos, mert a 130 km/órás szél a nagy házak közelében 150 km/órás is lehet). Ezen kockázatelemzés alapján végezhetnek majd szükésges beavatkozásokat a fákon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Katona Erzsébet (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott mindazoknak, akik dolgoztak, és néhol még ma is dolgoznak a viharkárok helyreállításán.
Balázs Ákos alpolgármester néhány árulkodó adattal szolgált:
a viharkár miatt több mint 10 ezer köbméter gallyat szedtek össze, 85 tonna fát szállítottak el, 1500 fát gallyaztak, 50 fát pedig kivágtak. 200 ember és 70 jármű dolgozott, 32 cég, vállalkozás és szervezet vett részt a kárfelszámolásban.
Megjegyezte, az ágak nagy részét kézzel gyűjtötték össze, ami igencsak időigényes, az erre a munkára képes gépből kevés áll rendelkezésre. Az ágdarálást sokszor nem volt célszerű a helyszínen elvégezni, ez is növelte a begyűjtendő mennyiséget. Mindemellett még a Campus Fesztivál is kihívás elé állította a szakembereket, akik szinte egyenként nézték végig a fákat, és kisebb megelőző beavatkozásokat is elvégeztek.
Ajánljuk még:
Hat embert, köztük egy gyermeket végeztek ki - a teljes ország emlékezetébe égett be azon a napon Debrecen
Felboríthatja a használt autók piacát, ha ezt bevezetik – téged is érinthet!