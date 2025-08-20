Az államhoz fordul Debrecen, több mint 200 millió forint támogatást igényel

A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen egy viharkárokkal kapcsolatos előterjesztés is napirendre kerül. Az önkormányzat 227 millió 850 ezer forint támogatást kíván igényelni a kormánytól a július eleji pusztító vihar utáni helyreállításra.

A vihar utáni helyreállítások költségére igényel állami támogatást az önkormányzat

Forrás: MW-archív

Pusztító vihar tarolta le a várost

Július 7-én délután olyan erővel csapott le a vihar Debrecenre, amilyet régóta nem tapasztaltak a város lakói. Az orkán erejű szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki tövestől, villanyoszlopokat döntött ki. A Derék utcai Spar áruház tetőszerkezetét a szél egyben kapta fel és hajította arrébb. De nem ez volt az egyetlen kereskedelmi épület, amely megsínylette az időjárást: Berettyóújfaluban az Aldi, Hajdúszoboszlón pedig egy Penny Market teteje rongálódott meg súlyosan.