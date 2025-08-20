2 órája
Az államhoz fordul Debrecen, több mint 200 millió forint támogatást igényel
Vis maior pályázatot nyújt be a debreceni önkormányzat a július 7-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítására. Az elemi erejű vihar több száz helyszínen okozott károkat a városban, a védekezés és helyreállítás költsége meghaladja a 325 millió forintot.
A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen egy viharkárokkal kapcsolatos előterjesztés is napirendre kerül. Az önkormányzat 227 millió 850 ezer forint támogatást kíván igényelni a kormánytól a július eleji pusztító vihar utáni helyreállításra.
Pusztító vihar tarolta le a várost
Július 7-én délután olyan erővel csapott le a vihar Debrecenre, amilyet régóta nem tapasztaltak a város lakói. Az orkán erejű szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki tövestől, villanyoszlopokat döntött ki. A Derék utcai Spar áruház tetőszerkezetét a szél egyben kapta fel és hajította arrébb. De nem ez volt az egyetlen kereskedelmi épület, amely megsínylette az időjárást: Berettyóújfaluban az Aldi, Hajdúszoboszlón pedig egy Penny Market teteje rongálódott meg súlyosan.
A rendkívüli időjárás következtében nemcsak épületekben keletkezett kár. Közterületi utcabútorok, játszótéri eszközök semmisültek meg, járdák és utak rongálódtak. A Szent Anna utcán egy épület tetőszerkezetének jelentős része egy közeli fa lombjára repült. Magántulajdonban lévő ingatlanok százai sérültek meg különböző mértékben.
Kiderült, ekkor nyit újra a debreceni bolt, aminek a júliusi vihar letépte a tetejét – fotókkal, videóval
Azonnali kárelhárítás 500 helyszínen
Az önkormányzat azonnal megkezdte a kárelhárítási munkálatokat a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szoros együttműködésben. A tűzoltók mellett a parkfenntartási és köztisztasági feladatokkal megbízott szolgáltatók is bekapcsolódtak a munkába. Elsődleges prioritás volt a baleset- és életveszélyes állapotok felszámolása, amely nagyságrendileg 500 helyszínt érintett.
Több városrészben szünetelt az áramszolgáltatás. A kidőlt fák nemcsak utakat torlaszoltak el, hanem vezetékeket is leszakítottak. A Sinai Miklós utcai óvoda udvarán, a Nagyállomásnál található villamossínen, valamint a Csokonai-gimnázium villamosmegállójában is veszélyes helyzetek alakultak ki.
A vihar után: adminisztratív teendők
Az első sokk után az adminisztratív feladatok következtek. Az önkormányzat július 14-én tette meg a vis maior eseményről szóló bejelentését a Magyar Államkincstár felé. A kormányrendelet értelmében ezt követően 40 nap áll rendelkezésre a pályázati dokumentáció benyújtására, ami augusztus 23-áig szól. A határidő elmulasztása jogvesztő, így az önkormányzatnak mindenképpen időben kell eljárnia.
A káresemények körülményeinek igazolása érdekében július 21-én a katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni vizsgálatot folytatott. A Magyar Államkincstár illetékes területi szerve pedig július 29-én, valamint augusztus 6-án tartott előzetes helyszíni vizsgálatokat.
Milyen költségekkel számol az önkormányzat?
A közgyűlési előterjesztés szerint a védekezés költségigénye 250 millió forint, míg a helyreállítási munkálatok 75 millió 500 ezer forintba kerülnek. Ez összesen 325 millió 500 ezer forintos kiadást jelent a városnak.
Az igényelhető támogatás mértéke a teljes összeg 70 százaléka lehet, ami vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Így az önkormányzat 227 millió 850 ezer forint állami támogatást igényel. Ehhez azonban 97 millió 650 ezer forint saját forrást kell biztosítania Debrecennek.
