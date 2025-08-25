Történelmi pillanatot ünnepelhetett a Bocskai dandár, új női vezénylőzászlós mutatkozik be

Orosz Andrea zászlós lett a Híradó és Vezetéstámogató Század vezénylőzászlósa az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál. Ez nem csak egy előléptetés, hanem egyértelmű jele annak, hogy a debreceni szervezet hisz a női vezetők erejében – írta a Magyar Honvédség.

Orosz Andrea lett a Bocskai dandár történetének első női vezénylőzászlósa

Forrás: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Bemutatkozik a Bocskai dandár történetének első női vezénylőzászlósa

– 2023 óta vagyok rangidős altiszt a századnál, de sosem gondoltam volna, hogy a parancsnokaim és a dandár vezénylőzászlósa ekkora bizalmat szavaznak nekem – emlékezett vissza a zászlós a kinevezés pillanatára. Elismeri, hogy régóta vágyott a beosztásra, de feltette magának a kérdést: „Biztos, hogy alkalmas vagyok és megfelelek az elvárásoknak?” A kételyek azonban hamar elillantak, különösen miután egy vezénylőzászlósi konferencián több, hozzá hasonlóan elhivatott nővel találkozott. Új feladatait izgalmas lehetőségként éli meg, melybe teljes szívvel veti bele magát.

Az új vezénylőzászlós számára az egyik legfontosabb, hogy a katonák érezzék: teljesen megbízhatnak benne és bármikor bátran fordulhatnak hozzá. Ez a bizalmi alap elengedhetetlen a századon belüli munkához.

Nekem az is a feladatom, hogy a kollégákat továbbképzésekre, tanfolyamokra küldjem, magasabb beosztásra javasoljam, ehhez tudnom kell, ki mire képes. A fiataloknak a beilleszkedésben segítek, hogy minél zökkenőmentesebben vegyék fel a ritmust.

– mondta. A nyílt és határozott kommunikáció Andreánál nem csak egy szlogen, hanem vezetői filozófiájának alapja. Fontos számára, hogy az esetleges feszültségek azonnal oldódjanak, mindenki tudja és értse, hogy mi a közös cél és hogyan lehet odáig eljutni.

Pályafutását 2003-ban kezdte, szolgált Egerben, majd Debrecenbe került a Híradó Századhoz, azóta itt bejárta a ranglétrát, vezénylőzászlósaira példaképként tekint, akiktől értékes tudást és tapasztalatot kapott. – Bennem sosem volt kétség, mindig ugyanazzal a lendülettel szolgáltam. Egyszerűen hiszek abban, amit csinálunk – emelte ki.