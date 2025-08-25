2 órája
Történelmi pillanatot ünnepelhetett a Bocskai dandár, új női vezénylőzászlós mutatkozik be
Nagyot lépett a debreceni szervezet. Bemutatkozik a Bocskai dandár új vezénylőzászlósa.
Orosz Andrea zászlós lett a Híradó és Vezetéstámogató Század vezénylőzászlósa az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál. Ez nem csak egy előléptetés, hanem egyértelmű jele annak, hogy a debreceni szervezet hisz a női vezetők erejében – írta a Magyar Honvédség.
Bemutatkozik a Bocskai dandár történetének első női vezénylőzászlósa
– 2023 óta vagyok rangidős altiszt a századnál, de sosem gondoltam volna, hogy a parancsnokaim és a dandár vezénylőzászlósa ekkora bizalmat szavaznak nekem – emlékezett vissza a zászlós a kinevezés pillanatára. Elismeri, hogy régóta vágyott a beosztásra, de feltette magának a kérdést: „Biztos, hogy alkalmas vagyok és megfelelek az elvárásoknak?” A kételyek azonban hamar elillantak, különösen miután egy vezénylőzászlósi konferencián több, hozzá hasonlóan elhivatott nővel találkozott. Új feladatait izgalmas lehetőségként éli meg, melybe teljes szívvel veti bele magát.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az új vezénylőzászlós számára az egyik legfontosabb, hogy a katonák érezzék: teljesen megbízhatnak benne és bármikor bátran fordulhatnak hozzá. Ez a bizalmi alap elengedhetetlen a századon belüli munkához.
Nekem az is a feladatom, hogy a kollégákat továbbképzésekre, tanfolyamokra küldjem, magasabb beosztásra javasoljam, ehhez tudnom kell, ki mire képes. A fiataloknak a beilleszkedésben segítek, hogy minél zökkenőmentesebben vegyék fel a ritmust.
– mondta. A nyílt és határozott kommunikáció Andreánál nem csak egy szlogen, hanem vezetői filozófiájának alapja. Fontos számára, hogy az esetleges feszültségek azonnal oldódjanak, mindenki tudja és értse, hogy mi a közös cél és hogyan lehet odáig eljutni.
Pályafutását 2003-ban kezdte, szolgált Egerben, majd Debrecenbe került a Híradó Századhoz, azóta itt bejárta a ranglétrát, vezénylőzászlósaira példaképként tekint, akiktől értékes tudást és tapasztalatot kapott. – Bennem sosem volt kétség, mindig ugyanazzal a lendülettel szolgáltam. Egyszerűen hiszek abban, amit csinálunk – emelte ki.
Az empátia az ő beosztásában kulcsfontosságú, ez is szükséges ahhoz, hogy az állomány a legtöbbet hozhassa ki magából.
Egy 19 éves lánya és egy 15 éves fia van, akiknek az édesapja is katona. Bár a szülők útjai elváltak, a gyermeknevelésben továbbra is együttműködnek: – Mi a kezdetektől úgy rendezkedtünk be, ha anya nincs itthon, apa csinál mindent és fordítva. Tökéletesen működik a családi logisztika. – Ez a rugalmasság rendkívül önállóvá tette a gyerekeket, akik volt, hogy maguk jártak iskolába és edzésre, és nem estek kétségbe, ha meg kellett melegíteni az ebédet. – Én semmit nem bántam meg, nagyon jó a kapcsolatom a gyermekeimmel. –
Kiemeli, a generációváltás a honvédségben egyértelműen érezhető. A fiatalok modernebb értékrendet hoznak, más elvárásokkal és lendülettel érkeznek. Örömmel látja, hogy nyitottak az új dolgokra, a tanfolyamokra és a missziókra is.
Ha versenyképes tudásra tehetnek szert, kitűnhetnek a tömegből. Ehhez minden segítséget igyekszünk megadni.
A hosszú távú célja az, hogy a katonákban kialakuljon a kötődés és a hivatással szembeni lojalitás, hogy büszkén viseljék az egyenruhát. Ő is így tesz, immár 22 éve.
Ajánljuk még:
Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is
Itt a legfrissebb jelentés: agyhártyagyulladással és hepatitisszel fertőzött betegeket találtak Hajdú-Biharban