2 órája

Történelmi pillanatot ünnepelhetett a Bocskai dandár, új női vezénylőzászlós mutatkozik be

Nagyot lépett a debreceni szervezet. Bemutatkozik a Bocskai dandár új vezénylőzászlósa.

Orosz Andrea zászlós lett a Híradó és Vezetéstámogató Század vezénylőzászlósa az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál. Ez nem csak egy előléptetés, hanem egyértelmű jele annak, hogy a debreceni szervezet hisz a női vezetők erejében – írta a Magyar Honvédség

Orosz Andrea lett a Bocskai dandár történetének első női vezénylőzászlósa
Forrás: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár  

Bemutatkozik a Bocskai dandár történetének első női vezénylőzászlósa

– 2023 óta vagyok rangidős altiszt a századnál, de sosem gondoltam volna, hogy a parancsnokaim és a dandár vezénylőzászlósa ekkora bizalmat szavaznak nekem – emlékezett vissza a zászlós a kinevezés pillanatára. Elismeri, hogy régóta vágyott a beosztásra, de feltette magának a kérdést: „Biztos, hogy alkalmas vagyok és megfelelek az elvárásoknak?” A kételyek azonban hamar elillantak, különösen miután egy vezénylőzászlósi konferencián több, hozzá hasonlóan elhivatott nővel találkozott. Új feladatait izgalmas lehetőségként éli meg, melybe teljes szívvel veti bele magát. 

Az új vezénylőzászlós számára az egyik legfontosabb, hogy a katonák érezzék: teljesen megbízhatnak benne és bármikor bátran fordulhatnak hozzá. Ez a bizalmi alap elengedhetetlen a századon belüli munkához.

Nekem az is a feladatom, hogy a kollégákat továbbképzésekre, tanfolyamokra küldjem, magasabb beosztásra javasoljam, ehhez tudnom kell, ki mire képes. A fiataloknak a beilleszkedésben segítek, hogy minél zökkenőmentesebben vegyék fel a ritmust.

– mondta. A nyílt és határozott kommunikáció Andreánál nem csak egy szlogen, hanem vezetői filozófiájának alapja. Fontos számára, hogy az esetleges feszültségek azonnal oldódjanak, mindenki tudja és értse, hogy mi a közös cél és hogyan lehet odáig eljutni. 
Pályafutását 2003-ban kezdte, szolgált Egerben, majd Debrecenbe került a Híradó Századhoz, azóta itt bejárta a ranglétrát, vezénylőzászlósaira példaképként tekint, akiktől értékes tudást és tapasztalatot kapott. – Bennem sosem volt kétség, mindig ugyanazzal a lendülettel szolgáltam. Egyszerűen hiszek abban, amit csinálunk – emelte ki.

Az empátia az ő beosztásában kulcsfontosságú, ez is szükséges ahhoz, hogy az állomány a legtöbbet hozhassa ki magából.

A nyílt és határozott kommunikáció a női vezénylőzászlós vezetői filozófiájának alapja
Forrás: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár  

Egy 19 éves lánya és egy 15 éves fia van, akiknek az édesapja is katona. Bár a szülők útjai elváltak, a gyermeknevelésben továbbra is együttműködnek: – Mi a kezdetektől úgy rendezkedtünk be, ha anya nincs itthon, apa csinál mindent és fordítva. Tökéletesen működik a családi logisztika. –  Ez a rugalmasság rendkívül önállóvá tette a gyerekeket, akik volt, hogy maguk jártak iskolába és edzésre, és nem estek kétségbe, ha meg kellett melegíteni az ebédet. – Én semmit nem bántam meg, nagyon jó a kapcsolatom a gyermekeimmel. – 
Kiemeli, a generációváltás a honvédségben egyértelműen érezhető. A fiatalok modernebb értékrendet hoznak, más elvárásokkal és lendülettel érkeznek. Örömmel látja, hogy nyitottak az új dolgokra, a tanfolyamokra és a missziókra is. 

Ha versenyképes tudásra tehetnek szert, kitűnhetnek a tömegből. Ehhez minden segítséget igyekszünk megadni.

A hosszú távú célja az, hogy a katonákban kialakuljon a kötődés és a hivatással szembeni lojalitás, hogy büszkén viseljék az egyenruhát. Ő is így tesz, immár 22 éve. 

