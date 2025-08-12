augusztus 12., kedd

Klára névnap

3 órája

Három hajdú-bihari település is megkapta a Versenyképes Járások Program támogató okiratát

Címkék#bodó sándor#okirat#Hajdú-Bihar

Haon.hu

Közösségi oldalán osztotta meg augusztus 11-én Bodó Sándor országgyűlési képviselő, hogy Egyek, Tiszacsege és Hortobágy települések polgármestereinek is átadták a Versenyképes Járások Program támogató okiratát!

Jakab Ádám horotbágyi (balról), Miluczky Attila egyeki polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Szeli Zoltán, Tiszacsege polgármestere
Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Mint írja, Egyek 55 millió forint, Tiszacsege 50 millió forint, Hortobágy szintén 50 millió forint támogatásban részesült, amelyből kamerarendszert bővítenek, önkormányzati ingatlanokat újítanak meg, a gyepmesteri telepet és a tűzoltóságot fejlesztik.

