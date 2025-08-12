Vidékfejlesztés
3 órája
Három hajdú-bihari település is megkapta a Versenyképes Járások Program támogató okiratát
Közösségi oldalán osztotta meg augusztus 11-én Bodó Sándor országgyűlési képviselő, hogy Egyek, Tiszacsege és Hortobágy települések polgármestereinek is átadták a Versenyképes Járások Program támogató okiratát!
Mint írja, Egyek 55 millió forint, Tiszacsege 50 millió forint, Hortobágy szintén 50 millió forint támogatásban részesült, amelyből kamerarendszert bővítenek, önkormányzati ingatlanokat újítanak meg, a gyepmesteri telepet és a tűzoltóságot fejlesztik.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Milliomossá vált
20 órája
Ezzel a kérdéssel nyert ötmillió forintot a debreceni játékos a Legyen Ön is milliomosban! - te tudnád rá a választ?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre