Helyi közélet

1 órája

Több hajdú-bihari településen is fejlesztenek - mutatjuk, hol!

Összesen több mint 50 millió forintot kaptak a települések. A Versenyképes Járások Program keretein belül kaptak támogatást.

Haon.hu

A választókerület további négy települése vehette át a Versenyképes Járások Program támogató okiratait - írja közösségi oldalán Bodó Sándor, Hajdú-Bihar 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 

Újabb négy hajdú-bihari település kapott támogatást a Versenyképes Járások Program keretein belül
Forrás: Facebook/Bodó Sándor

Mint írja, az elnyert összegből Báránd településen új burkolatot kap az iskolai rekortán pálya 15,7 millió forint támogatásból. Sárrétudvari Önkormányzata új multifunkciós rakodógépet vásárol 18.5 millió forint értékben. Szerepen egy kisteherautót szereznek be, melynek ára 10.1 millió forint. Tetétlen pedig 8,7 millió értékben új fűnyíró traktorral, árokásó géppel, mobil garázzsal gazdagodik, továbbá padokat, illetve hulladékgyűjtőket helyeznek ki a köztereken.

