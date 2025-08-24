1 órája
Pénzeső hull Hajdú-Biharra – ezek a legnagyobb projektek!
Összeállt a teljes lista a beruházási csomagról. Ezek a legnagyobb projektek a Versenyképes Járások Programban Hajdú-Biharban.
Elindult a Versenyképes Járások Program megvalósítása Hajdú-Bihar vármegyében – hívta fel a figyelmet a vármegyei közgyűlés a haonhoz augusztus 22-én eljuttatott közleményében. Részletesen is felsorolták, mely települések milyen beruházásokra nyertek el támogatást.
Magyarország Kormánya a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében, döntött a Versenyképes Járások Program indításáról. Ez az új program tehát a szokásos, településalapú fejlesztésekkel szemben a térségi együttműködéseket ösztönzi: az egyes járások a települések összefogásával pályázhatnak térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztésére, közszolgáltatások fejlesztésére, gazdaság-, valamint településfejlesztésre – emlékeztet a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.
Hajdú-Bihar közel 3 milliárdot költhet a Versenyképes Járások Programban
Összesítésük szerint 2025. júniusában 13 benyújtó önkormányzattól 26 darab támogatási kérelem érkezett be a rendelkezésre álló 2,75 milliárd forintos keretre vármegyei szinten, így a programnak köszönhetően Hajdú-Bihar 80 települést felölelő 9 járása 250-250 millió forint, míg a Debreceni járás 2 települése összesen 500 millió forint, vagyis összesen 2,75 milliárd forint támogatáshoz jut.
A fejlesztések ütemezetten térségi alapinfrastruktúra, közszolgáltatások, gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés fejlesztését szolgálják. Jelenleg folyamatban vannak a támogatási szerződéskötések – tették hozzá.
Megvizsgáltuk az egyes járások támogatott projektjeit; találtunk számos eszközbeszerzést, temetőfejlesztést, közösségi sport célú beruházásokat, térfigyelő kamerák beszerzését, helyi közszolgáltatások javítását célzó programokat. Fontos megjegyezni, hogy bár a legtöbb támogatás egy-egy településhez kötődik, annak eredménye gyakran a környező falvak, városok lakosságát is szolgálja.
Debrecen közlekedésre költhet
A debreceni járásban Debrecen közösségi közlekedés üzemeltetéséhez kapcsolódó fejlesztésre 400 millió forint, míg Hajdúsámson ivóvzíhálózat-fejlesztésére 100 millió forint támogatást kapott.
A balmazújvárosi járásban 7 projekt osztozik a 250 millió forinton, közülük a legtöbbet Balmazújváros kapja: óvodai és bölcsődei felújításra, eszközbeszerzésre fordíthat 55 millió forintot.
Hortobágy önkormányzata Térségi Szolgáltató Pont kialakítására 50 millió, Egyeké az Önkormányzati Tűzoltóság fejlesztése, működésének támogatása, emelőkosaras daru beszerzése célra közel 40 millió forint támogatást nyert el.
A berettyóújfalui járásban 25 projektet támogatnak a Versenyképes Járások Program keretéből.
Kiugróan nagy összeget kap Berettyóújfalu a téglaparti temető kiszolgáló létesítményeinek fejlesztésére (80,5 millió forintot), a második legtöbbet (29,7 millió forint) Komádi költheti ravatalozó felújítására és a kapcsolódó területrendezésre, továbbá a biharkeresztesi önkormányzat az ottani mentőállomás fejlesztésére (27,2 millió forint). A több programban többek közt informatikai eszközfejlesztés, épületenergetikai fejlesztés, helyi piac fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer telepítése szerepel.
A derecskei járás 13 támogatott programja közül a legjelentősebb a derecskei ravatalozó felújítása és a kapcsolódó eszközbeszerzés (48 millió forint), Létavértes szintén a ravatalozó felújítására kap 42 millió, Hosszúpályi pedig urnafal építésére és településüzemeltetéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre 33 millió forintot. Pocsaj, valamint Tépe kisbuszbeszerzését, Sáránd gyermektáboroztatását, vagy Esztár közétkeztetési eszközbeszerzését szintén támogatják.
Az egészségügyi ellátásokat is fejlesztik
A hajdúböszörményi járásban két projekt nyert támogatást: Hajdúböszörmény 140 millió forintból közlekedésfejlesztést végez (körforgalom kialakítása, csomópont-korszerűsítés), továbbá járdát épít és térinformatikai fejlesztést valósít meg. Hajdúdorogon 110 milliós támogatásból a szabadidőparkban műfüves pályát és kondiparkot építenek, valamint a köztemető ravatalozóját felújítják.
A hajdúhadházi járásban öt programot támogatnak. Hajdúhadházon parkolókat alakítanak ki a köztemető és Szabadtéri Színpad mellett 97 millió forintos támogatással; hang- és fénytechnikai eszközöket vesznek mintegy 32 millió forintért, valamint 20 milliót különböző tervek készítésére fordíthatnak. Tégláson 60 millióért kerékpárút-fejlesztésre kerül sor, Bocskaikertben egészségház létrehozásához szükséges ingatlan vásárlásához kapnak 40 millió forint támogatást.
A hajdúnánási járásban hat projektet támogatnak a Versenyképes Járások Program révén. 80 millió forintot Polgár fordíthatja térségi kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésére (Hajdúnánással és Tiszagyulaházával együttműködve), közel ennyit költhet Hajdúnánás térségi feladatokra, például rekreációs játszóház kialakításra, egészségügyi eszközfejlesztésre és rendezvények lebonyolítására (a már említett településekkel együttműködésben). Görbeházán, Újtikoson és Folyáson 40 millió forintos piacfejlesztés valósul meg.
A hajdúszoboszlói járás hét támogatott projektje esetén a legmagasabb összeg a Hajdúszoboszlói Járóbeteg Ellátó Centrum fejlesztése – egészségügyi eszközbeszerzések 90 millió forint értékben. Nádudvar 60 millióért mentőautót vásárolhat, Ebes pedig 50 milliót az Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona fejlesztésére költhet.
A nyírdonyi járásban egyetlen, de nagyon komoly projektre fordítják a közel 250 millió forintos támogatást: a vámospércsi rendelőintézetbe egy MR-készüléket vásárolnak.
A püspökladányi járásban 12 projektet támogatnak. Püspökladány a gyógyfürdőjének fejlesztésére 92 millió forintot kap, hasonló célra Földes 25 millió, Kaba 36 millió forintot nyert el. Sárrétudvari településüzemeltetési gépbeszerzésre 18,5 millió forintot fordíthat.
Az alábbi célokra fordíthatnak a települések:
- Egészségügyi és szociális fejlesztések és eszközbeszerzések:
- egészségügyi eszközök (egészségügyi gépbeszerzés, mentőautó), egészségügyi infrastrukturális fejlesztések
- szociális ellátás (infrastruktúra és eszköz, gépjármű beszerzések) és közétkeztetési fejlesztések
- óvodai és iskolai sport infrastruktúra fejlesztések
- egyéb közszolgáltatási célú fejlesztések:
- tűzoltóság fejlesztése
- temetők, ravatalozók fejlesztése
- ebrendészeti telep fejlesztés,
- közbiztonság fejlesztése:
- térfigyelő kamerarendszerek fejlesztése,
- rendőrségi gépjármű beszerzés,
- közszolgáltatások színvonalának erősítését szolgáló fejlesztések
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztések - eszközbeszerzések
- közlekedési és közmű fejlesztések:
- közösségi közlekedés üzemeltetése
- víziközmű fejlesztések
- kerékpárutak és további közlekedési fejlesztések
- rekreációs fejlesztések és gyógyfürdő fejlesztések
- közművelődési, kulturális fejlesztések
- eszközbeszerzések,
- szolgáltatások fejlesztése
