Pénzeső hull Hajdú-Biharra – ezek a legnagyobb projektek!

Elindult a Versenyképes Járások Program megvalósítása Hajdú-Bihar vármegyében – hívta fel a figyelmet a vármegyei közgyűlés a haonhoz augusztus 22-én eljuttatott közleményében. Részletesen is felsorolták, mely települések milyen beruházásokra nyertek el támogatást.

Többek közt fejlesztik a püspökladányi fürdőt a Versenyképes Járások Program keretében

Fotó: Napló-archív

Magyarország Kormánya a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében, döntött a Versenyképes Járások Program indításáról. Ez az új program tehát a szokásos, településalapú fejlesztésekkel szemben a térségi együttműködéseket ösztönzi: az egyes járások a települések összefogásával pályázhatnak térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztésére, közszolgáltatások fejlesztésére, gazdaság-, valamint településfejlesztésre – emlékeztet a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.

Hajdú-Bihar közel 3 milliárdot költhet a Versenyképes Járások Programban

Összesítésük szerint 2025. júniusában 13 benyújtó önkormányzattól 26 darab támogatási kérelem érkezett be a rendelkezésre álló 2,75 milliárd forintos keretre vármegyei szinten, így a programnak köszönhetően Hajdú-Bihar 80 települést felölelő 9 járása 250-250 millió forint, míg a Debreceni járás 2 települése összesen 500 millió forint, vagyis összesen 2,75 milliárd forint támogatáshoz jut.

A fejlesztések ütemezetten térségi alapinfrastruktúra, közszolgáltatások, gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés fejlesztését szolgálják. Jelenleg folyamatban vannak a támogatási szerződéskötések – tették hozzá.

Megvizsgáltuk az egyes járások támogatott projektjeit; találtunk számos eszközbeszerzést, temetőfejlesztést, közösségi sport célú beruházásokat, térfigyelő kamerák beszerzését, helyi közszolgáltatások javítását célzó programokat. Fontos megjegyezni, hogy bár a legtöbb támogatás egy-egy településhez kötődik, annak eredménye gyakran a környező falvak, városok lakosságát is szolgálja.